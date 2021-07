Další pohyb v kádru hlásí mladoboleslavští fotbalisté. Kouče Jarolíma zaujali Ladislav Mužík s Davidem Juráskem. Na hostování do Hradce Králové míří stoper Jakub Klíma. Ten ale nadcházející sezonu odehraje domácí zápasy právě v Mladé Boleslavi.

Útočník Ladislav Mužík přichází do Boleslavi na přestup z Pardubic. Loňskou sezonu ale strávil v druholigové Chrudimi. V jejím dresu v šestadvaceti zápasech nastřílel dvanáct gólů, což byl druhý nejvyšší počet po líšeňském Jaroslavu Málkovi, který se trefil třináctkrát.

„Když zavolal manažer pan Hrdlička, že je o mě zájem z Mladé Boleslavi, začali jsme to hned řešit. Potom jsem mluvil se sportovním ředitelem panem Jinochem i s trenérem panem Jarolímem. Především rozmluva s trenérem pro mě byla zásadní, když mně řekl, co se mnou zamýšlí a co ode mě očekává," naznačil Ladislav Mužík, proč se rozhodl pro přestup z FK Pardubice do FK Mladá Boleslav a podepsal tříletou smlouvu s platností do 30. června 2024. V aktuální letní přípravě však nastoupil jen do dvou zápasů, když ten druhý (proti Příbrami) nedohrál kvůli svalovému zranění. Přesto neskrývá spokojenost s nově poznaným prostředím: „Mladoboleslavské zázemí pro mě bylo hodně nové, je to tady už opravdu mnohem profesionálnější, než třeba v Chrudimi, kde jsem hostoval, a když jsem si zvyknul, tak jsem se bohužel zranil. Ale jsem spokojený, že jsem se rozhodl pro Boleslav, atmosféra v kabině mě mile překvapila. Když jsem mluvil s představiteli klubu a trenérem, tak všichni zdůrazňovali, že nechtějí už zažít takovou sezónu, jako byla ta minulá“

Dalším novým hráčem je David Jurásek se zkušenostmi z Brna a Prostějova. „Nabídka z Mladé Boleslavi mě hodně potěšila a moc se mně tady libí. Zázemí máme na vysoké úrovni a travnaté plochy, na kterých trénujeme a hrajeme, jsou neskutečně dobře připravené. V kabině si se všemi kluky rozumím, jsem tady opravdu spokojený. Chtěl bych se dostat do sestavy a pravidelně hrát první ligu v Mladé Boleslavi," odhodlaně prohlásil talentovaný obránce David Jurásek.

Naopak kádr opouští Jakub Klíma, který míří na hostování do Hradce Králové.