Tradiční zimní soutěž se letos sice hraje v pěti skupinách, ale její výsledky se započítávají do jedné velké společné tabulky. Boleslav tak ohrozí pouze tým, který by vyhrál všechny své zápasy s lepším skóre. To teoreticky mohou zvládnout ještě fotbalisté Prostějova, Brna nebo slovenské celky Trenčína a Zlatých Moravců.

"My na tabulku moc nekoukáme, bereme ty zápasy jako klasickou přípravu. Ale samozřejmě víme, že každá výhra nám dodá na sebevědomí. Pracujeme na fyzičce a sehráváme se. A taky je důležité, že se nikdo nezranil," říká k zimní soutěži brankář Boleslavi Jan Šeda, který nastoupil v sobotním vítězném zápase proti Varnsdorfu (3:1).

Boleslav šla do vedení v 18. minutě V 18. minutě, kdy za hraní rukou ve varnsdorfském pokutovém území nařídil bez váhání rozhodčí Kvítek penaltu, kterou Ladra proměnil jistým kopem k levé tyči do protipohybu brankáře Richtera.

O čtyři minuty později to byl znovu Ladra, kdo se prosadil po Preislerově přihrávce podruhé v zápase. Varnsdorf ještě do poločasu přispěchal s odpovědí - Ve 34. minutě Boleslavští nedotáhli svůj útok po pravé straně, když Ladra přišel příliš lehce o míč na soupeřově polovině hřiště a rychlý varnsdorfský protiútok vyvrcholil Ondráčkovou bombou, kterou Šeda vyrazil k Velichovi a ten snadno z necelých deseti metrů do odkryté branky snížil na 2:1.

Ve druhém poločase ještě domácí přidali jednu trefu. Postaral se o ní v 59. minutě Lukáš Mašek, který uklízel míč propadlý až na zadní tyčku. "Myslím, že jsme si výsledek pohlídali vcelku slušně, škoda jenom té inkasované branky," litoval po zápase boleslavský brankář.

Ten také uznal, že v závěru už tahali všichni hráči nohy: "Máme toho docela plný kecky. Celý týden jsme měli v podstatě soustředění, když jsme zůstávali všichni v Boleslavi. Měli jsme většinou dvě tréninkové fáze, ve středu a v sobotu zápas."

Také dodal, že se všichni těší na dva dny volna. A s úlevou pokračoval: "Ale to nejhorší máme už za sebou, už z té pyramidy lezeme dolů. Teď už budeme asi víc ladit herní věci. Přestávka je letos nezvykle krátká, tak je všechno nahuštěnější a intenzivnější.

Boleslav čekají kromě dalších tréninků v areálu městského stadionu také další přípravné zápasy. Ten další už ve středu, kdy opět doma přivítá od 14 hodin druholigovou Jihlavu.

FK Mladá Boleslav - FK Varnsdorf 3:1 (2:1)

Branky: 18. a 22. Ladra, 59. L. Mašek - 34. Velich. Rozhodčí: Kvítek. ŽK: 0:0. Diváci: 175.

Boleslav: Šeda - Pech, Smrž, Preisler, Kubásek - Ladra (46. Dufek), Hlavatý, Dancák (46. Bejbl), Mužík (46. L. Mašek) - Škoda (61. Kaufus), Ewerton (61. Langhamer).

Varnsdorf: A. Richter (67. Hladík) - M. Richter, Zbrožek (46. Kouřil), Hušek, Bína - Kubista - Ondráček (46, Bláha), Kocourek, Žák, Pajkrt (46. Šimon) - Velich (46. Lauko).