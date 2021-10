Fotbalisté Mladé Boleslavi pokračují v obou českých soutěžích. Ve středečním osmifinále českého poháru totiž vyhráli na domácím hřišti nad vedoucím týmem FORTUNA:LIGY z Plzně 2:0, a postoupili tak do jarního čtvrtfinále. V zápase však přišli o vyloučeného kapitána Matějovského.

Ale popořadě. V prvním poločase osmifinálového zápasu se oba soupeři spíše oťukávali a ten skončil bezbrankovou remízou. Tu mohl odmítnout v poslední minutě první půle domácí Fila, který se po souboji s Hejdou řítil sám na brankáře Staňka, ale svou střelu nasměroval mimo branku.

Boleslav byla ve druhém poločase lepší a po deseti minutách přišel klíčový moment celého duelu. Nejprve Fila poslal míč ve velké šanci jenom do boční sítě, ale z další akce už udeřilo. Hostující obránce Hybš odkopem napálil pouze Skalákovy ledviny, od kterých se míč dostal přes Filu až k Ewertonovi, který střelou na zadní tyč otevřel skóre zápasu. A za čtyři minuty bylo na mladoboleslavském stadionu, na který zavítalo na Plzeň ve středečním odpoledni pouhých 673 diváků, ještě veseleji. Byl to opět Skalák, kdo zatáhl míč po pravém křídle, jeho centr si ve vápně zpracoval Jurásek a slabší nohou vyslal míč nechytatelně do hostující branky.

Boleslav byla stále lepším celkem a další šance měli Skalák nebo střídající Škoda. Komplikace boleslavského postupu přišla v 77. minutě, když byl po druhé žluté kartě za šlapák vyloučen kapitán Marek Matějovský. Domácí však hostům ani v deseti žádný tlak nepovolili a zkušeně si pohlídali postup mezi osm nejlepších celků v letošním poháru.

„První poločas byl v pořádku, drželi jsme míč a nepouštěli domácí do šancí,“ řekl po zápasu hostující kouč Michal Bílek. A v hodnocení pokračoval: „Chtěli jsme míče rozehrávat, ale spíš jsme si to komplikovali. Boleslav pak naše chyby dokázala potrestat.“

FK Mladá Boleslav – FC Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)

Branky: 55. Ewerton, 59. Jurásek. Rozhodčí: Petřík. ŽK: 4:2. ČK: 77. Matějovský (MB). Diváci: 673.

Boleslav: Šeda – Douděra, Karafiát, Suchý, Jurásek (90.+5 Stránský) – Dancák, Matějovský – Skalák (81. L. Mašek), Ladra (72. Smrž), Ewerton (81. Preisler) – Fila (72. Škoda).

Plzeň: Staněk – Havel (78. Řezník), Hejda, Pernica, Hybš (64. Beauguel) – Kopic (64. Mosquera), Janošek, Bucha (78. Káčer), Šulc (64. Čermák), Sýkora – Chorý.