„Vyhráli jsme po boji, bylo to urputné utkání,“ zhodnotil zápas domácí kouč Jozef Weber. Jeho tým začal aktivně a hned od úvodních minut si vytvářel územní převahu. Už v páté minutě musel hostující brankář Le Giang vytasit povedený zákrok proti střele Budínského.

Bohemians nicméně začátek přežili a hned ze své první větší šance udeřili. Vodháněl ve vzduchu přetlačil Pudila a hlavou posunul míč do vápna, kde se k němu dostal David Bartek a tvrdou přízemní ranou nedal Stejskalovi šanci. „Podařilo se nám slušně vstoupit do zápasu, dostali jsme se do vedení, a i když Boleslav měla herní převahu, byli jsme nebezpeční z brejků,“ hlásil hostující kouč Luděk Klusáček.

Potom pálil pohotově Komličenko, ale branku o kus přestřelil. Na druhé straně mohli Pražané navýšit náskok po rohovém kopu, zakončení Krcha ovšem Fulnek přizvedl do břevna. Další důležité momenty se odehrály až v závěru poločasu.

Nejdřív Vodháněl protančil boleslavskou obranou, svou akci ale zakončil slabou ranou po zemi. Srovnání skóre měl na hlavě Mešanovič, jeho zakončení po povedeném centru Buchy ovšem skvělým reflexivním zákrokem zastavil Le Giang. Do kabin se tak šlo za stavu 1:0 pro Klokany.

„Něco jsme si o poločase řekli, museli jsme zrychlit hru hlavně po stranách,“ prozradil boleslavský trenér, co se dělo v kabině. Zjevně to zabralo, během dvou minut Boleslav otočila. Nejprve po centru Ladry srovnal hlavou Muris Mešanovič, hned o minutu později po Ladrově práci na velkém vápně převzal míč Lukáš Budínský a levačkou vypálil po zemi na zadní tyč, Le Giang se natahoval marně.

Přesně po hodině hry mohl po dalším průniku Vodháněla srovnat Krch, jeho ránu ovšem zastavila horní tyč domácí branky. Skóre neposunul ani domácí Ladra, ani na druhé straně po brejku zakončující Havel.

Poslední velkou šanci spálil Bederka, který z bezprostřední blízkosti v těžké pozici přestřelil. „Naše snaha v závěru už vyzněla naprázdno,“ mrzelo Klusáčka. V závěru byl ještě vyloučen hostující Ugwu. Na výsledku to nic nezměnilo, Boleslav udolala Bohemku 2:1.

FK Mladá Boleslav - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:1)

Branky: 49. Mešanovič, 51. Budínský - 12. Bartek. Rozhodčí: Marek - Paták, Caletka - Ardeleanu (video). ŽK: Tatajev - Ugwu. ČK: 90.+3 Ugwu. Diváci: 2552.