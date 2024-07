Mladá Boleslav – Letní přestávka je minulostí a ke slovu opět hlásí fotbalová liga. Nově ponese nejvyšší česká soutěž název Chance liga.

Fotbalisté Mladé Boleslavi do ní vstoupí sobotním zápase v Jablonci. Hned ve čtvrtek je pak čeká domácí zápas předkola Evropské konferenční ligy.

„Do úvodního ligového utkání jdeme samozřejmě se záměrem uspět,“ tvrdí mladoboleslavský trenér David Holoubek. „Na první zápas se všichni těšíme, chceme ligu odstartovat za tři body a dobře se naladit na Evropu,“ popsal týmové odhodlání ofenzivní hráč Tomáš Ladra.

Klub v letním období opustila sedmička hráčů. Nejbolestnější by měli pro Boleslav být odchody kapitána Ondřeje Karafiáta, který šel do týmu druhé německé Bundesligy z Norimberku a nejlepšího loňského střelce týmu Jusufa Hilála. Ten se přesunul do týmu pražských Bohemians.

Mladá Boleslav po čtvrté zahajuje prvoligovou sezónu střetnutím s Jabloncem. V předchozích třech duelech dvakrát vyhrála (v pondělí 9. srpna 2004 doma 1:0 a v neděli 23. července 2023 také doma 3:1) a jednou remizovala (v pondělí 1. srpna 2011 v Jablonci 0:0).

Boleslav s Jabloncem se dosud střetly čtyřicetkrát o prvoligové body. Boleslav vyhrála osmnáctkrát, Jablonec vyhrál devětkrát a s nerozhodným výsledkem se týmy rozešly třináctkrát. Celkový poměr gólů je 39:57 v boleslavský prospěch. Pouze dvakrát, na podzim 2011 a na jaře 2017, se hrálo zcela bez gólů.

Nejčastějším výsledkem byla remíza 1:1. Skončilo tak jedenáct utkání, z nich čtyři na boleslavském a sedm na jabloneckém trávníku.

Z dvaceti vzájemných utkání na jablonecké Střelnici sedm vyhrála hostující Boleslav, pět vyhrál domácí Jablonec a osm skončilo remízou při celkovém skóre 20:25 v boleslavský prospěch.