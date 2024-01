Fotbalisté Mladé Boleslavi budou využívat příznivější klimatické podmínky v Turecku týden a půl.

Fotbalisté Mladé Boleslavi odletěli na soustředění do Turecka | Foto: Jiří Koros

Za teplem odletěli ve čtvrtek fotbalisté Mladé Boleslavi. Na soustředění v Turecku stráví zhruba týden a půl. Vrátí se až v neděli 4. února, čili týden před startem jarní sezóny FORTUNA:LIGY.

Kromě trenérského štábu je v Turecku dvacet šest hráčů, z nichž jsou tři brankáře. Reprezentanti Abdulla Yusuf Helal (Bahrajn) a Benson Sakala (Zambie) se k výpravě připojí podle výsledků na Asijském poháru a Africkém poháru národů.

Výprava FK Mladá Boleslav vyjela ve čtvrtek 25. ledna v 8 hodin z mladoboleslavské Lokotrans Arény do Prahy. Z ruzyňského letiště Václav Havla se po plánovaném odletu v 11.45 hodin přesunula do turecké Antalye a odtud autobusem přibližně osmdesát kilometrů podél pobřeží turecké Riviéry do letoviska Manavgat, kde v jednom z místních hotelů naleznou přechodný zimní domov.

V Turecku fotbalisté vedle pravidelné každodenní tréninkové zátěže v hotelové posilovně a na přírodní trávě v Emirhan Sport Centru absolvují tři mezinárodní utkání, jejichž časy výkopů upřesní až v místě jejich konání. Soupeři Boleslavi budou FC LNZ Cherkasy (Ukrajina), FC Buducnost (Černá Hora) a PFC Ludogorets (Bulharsko).