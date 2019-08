Nedělní zápas čtvrtého kola první fotbalové ligy mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví byl odložen kvůli problémům Středočechů s letadlem při cestě z Kazachstánu, kde ve čtvrtek sehráli odvetu druhého předkola Evropské ligy s týmem Ordabasy Šymkent.

FK Mladá Boleslav - SFC Opava. | Foto: Miloš Moc

Mladoboleslavští po postupovém vítězství 3:2 vzlétli ve 21 hodin SELČ a do Prahy se měli vrátit okolo čtvrté hodiny ranní. Po deseti minutách ve vzduchu se však pilot kvůli potížím s navigací musel vrátit do Šymkentu, kde tým nouzově přenocoval. Z Kazachstánu by měla výprava na druhý pokus odletět dnes odpoledne.