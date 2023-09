Poslední kolo před reprezentační přestávkou čeká fotbalovou FORTUNA:LIGU. Mladá Boleslav bude v sobotu ve Vítkovicích hostem ostravského Baníku (od 18 hodin). Atraktivní duel by mohl být jedním z taháků víkendu.

FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava 1:0 (FORTUNA:LIGA – 28. kolo, 22. 4. 2023). Cadu. | Foto: FC Baník Ostrava

Mladá Boleslav se do prvoligového dění vrátí po dvoutýdenní přestávce. I s odloženým zápasem s Plzní k dobru nasbírala o bod více než domácí Ostravané. Pod Markem Kuličem se Středočeši prezentují zajímavým útočným fotbalem, kterým trápili i Slavii. Právě ta je zatím jediným přemožitelem.

„Vnímáme, že pro Baník to bude druhé utkání v řadě doma a že se zápas od zápasu zvedá, jak se noví hráči postupně zapracovávají do mančaftu. Nečeká nás nic lehkého v prostředí s fantastickými ostravskými fanoušky, my se však jedeme porvat o body a chceme si nějaké odvézt,“ vyhlíží duel sedmého kola boleslavský trenér Marek Kulič.

Pro Baník jde svým způsobem o zápas pravdy. Z Plzně a Slavie se nic nečekalo, naopak ziskem „povinného“ plného počtu skončila klání s Hradcem Králové a Českými Budějovicemi. Slovácko dopadlo nerozhodně, což lze brát, jediným výsledkovým zklamáním je tak nezdar v Liberci. Sedm bodů je v mantinelech toho, co Baník měl v prvních šesti kolech nasbírat.

Nyní by ovšem Ostravané měli ukázat, že to pod Pavlem Hapalem má smysl, hráči se posouvají, a že FCB není jen značka pro bojovnost, soubojovost a běhavost, ale zvedá se také fotbalovost. A dokáže bavit atraktivní hrou. Tato konfrontace by měla odhalit směřování Baníku v dalším průběhu ročníku.

Domácí neprůstřelnost

Tři duely, třikrát bez inkasované branky. Brankář Jiří Letáček ještě v sezoně ve Vítkovicích neinkasoval. Že by musel tasit jeden skvělý zákrok za druhým, to určitě ne, nicméně pár ošemetných situací si prožil.

Teď ale mladého gólmana i spoluhráče v defenzivě čeká zatím největší prověrka. Ofenziva řízená dirigentem Matějovským bude jiné kafe, byť kvůli vyloučení se Slováckem bude chybět útočník Pulkrab se záložníkem Sakalou a je otázkou, co Vasil Kušej a jeho odchod do Utrechtu.

Z pohodového náskoku Rejšic bylo drama, Kosmonosy vedly jen malou chvíli

„Vasil je nyní normálně v režimu hráče A-týmu, probíhají jednání o jeho přestupu,“ vyjádřil se v týdnu pro iSport.cz sportovní manažer Pavel Hoftych s tím, že jde o citlivé téma. „Kolem Vasila je živo, ale na utkání se chystá. Do konce týdne nic dalšího nekomentujeme,“ cítoval portál Hoftycha. Třiadvacetiletý reprezentant chyběl už ve středečním pohárovém utkání s Ústím nad Labem (4:2) a podle informací iSport.cz není pravděpodobná ani jeho cesta do Vítkovic.

Vše nahrává vysoké návštěvě

Dovolené skončily, poslední prázdninový víkend před začátkem školy, má panovat hezké počasí, sobota vpodvečer a atraktivní soupeř, který slibuje zajímavý zápas. Ideální stav pro to jít na ligový fotbal. A takhle může uvažovat spousta lidí. Zatím nejvíce fanoušků si v sezoně našlo cestu na první domácí duel se Slováckem, přes devět tisíc. Překoná ho Mladá Boleslav?

„Předpokládám plný stadion diváků, kteří budou hnát své fotbalisty, aby doma vyhráli, ale my uděláme všechno pro to, abychom si odvezli tři body,“ hlásá sebevědomě boleslavský útočník Tomáš Ladra.