Novou tváří v mladoboleslavské hráčské kabině je devatenáctiletý defenzivní hráč Anderson Arroyo Córdoba pocházející z kolumbijského Quibdó a nyní patřící anglickému velkoklubu FC Liverpool. Do FK Mladá Boleslav přišel na hostování.

Anderson Arroyo Córdoba | Foto: Jiří Koros

Anderson Arroyo Córdoba v dorosteneckém věku kopal za Fortaleza C.E.I.F., kde si jej všimli skauti anglického FC Liverpool, kam přestoupil v roce 2018. Za kolumbijské dorostenecké reprezentace odehrál celkem šestnáct zápasů (po osmi startech za U17 a U20). Po přestupu do FC Liverpool herní praxi v Evropě získával při hostování v rezervě španělské Mallorky (2018) a belgickém Gentu (2018-19). Nové angažmá v českém klubu bere jako výzvu a těší se. „Do Mladé Boleslavi se velmi těším, budu chtít dokázat, že umím hrát fotbal, a hlavně chci pomáhat týmu získávat body. Cítím se nyní velmi dobře a těším se, až se zapojím do přípravy i zápasů,“ řekl kolumbijský talent Anderson Arroyo Córdoba bezprostředně po příchodu do FK Mladá Boleslav. Na otázku, jaký český hráč se mu vybaví, bez velkého váhání jmenoval Milana Baroše, který dříve působil v FC Liverpool a v sezóně 2015-16 hrál i za FK Mladá Boleslav.