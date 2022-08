Středočeši vstřelili všechny góly v prvním poločase. Už po 10 minutách hry vedli 2:0, kdy se po dvou identických akcích z rohu trefil hlavou Milan Škoda. Po půlhodině hry hostující kapitán Marek Matějovský neproměnil penaltu, ale chvíli poté nová posila z Boleslavi Vojtěch Kubista stanovila konečné skóre.

"Vstoupili jsme výborně do prvního poločasu. Věděli jsme, že naše síla bude ve standardních situacích, kam nám v týdnu přibyl ještě Vojta Kubista, takže síla hlavičkářů tam je. Mára Matějovský to výborně kope, takže jsme využili standardky a šli jsme do vedení 3:0," zhodnotil úvodní dějství zápasu kouč Mladé Boleslavi Pavel Hoftych.

Ledce delší dobu bez dvou opor, béčko Pěčic zaplatí desítku

Zkraje páté minuty Matějovský našel z rohu hlavou zakončujícího Škodu, který se trefil ve druhém z posledních tří utkání v nejvyšší soutěži. Za dalších pět minut po naprosto totožné akci člen Klubu ligových kanonýrů s pomocí odrazu od tyče přidal druhý zásah hostů. Jeho spoluhráč Mareček v 26. minutě napálil tyč. O chvíli později se Škoda snažil ve vápně obehrát Janoška, který se na zemi nechtěně dotkl balonu a rozhodčí Berka odpískal penaltu. K ní se postavil Matějovský, jehož střelu Markovič vystihl. Poté zahrozili i domácí, jenže Solil před brankou nedosáhl na Vackův centr.

V 35. minutě Kubista vystihl Janoškovu přihrávku a přízemní střelou zpoza vápna k tyči nedal pardubickému gólmanovi šanci. Devětadvacetiletý záložník přitom přestoupil do Boleslavi teprve ve středu z rodného Jablonce.

Před koncem úvodního dějství a o přestávce udělali trenéři Pardubic čtyři změny v sestavě, na výsledku to však už nic nezměnilo. Brankář hostů Polaček si poradil se Solilovou hlavičkou, centr střídajícího Limy skončil na břevně. V 77. minutě Markovič vytáhl na roh ránu střídajícího Žitného. Mladá Boleslav zdolala v lize Pardubice po třech zápasech. Východočeši mají se třemi brankami nejhorší útok ligy a s 12 inkasovanými góly také nejhorší obranu.

"Pohlídali jsme si druhý poločas, byť Pardubice přešly do vyloženě jednoduchého stylu a hrály nakopávané míče. Měly tam několik situací, které byly nebezpečné, ale my jsme taky měli svoje šance a zaslouženě jsme vyhráli 3:0. Pro nás velmi důležité vítězství po špatném startu do sezony," dodal kouč Boleslavi.

FK Pardubice - FK Mladá Boleslav 0:3 (0:3)

Branky: 5. a 10. Škoda, 35. Kubista. Rozhodčí: Berka. ŽK: 0 - Škoda. Diváci: 649.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Toml (41. Červenka), Helešic - Janošek (41. Koukola) - Sychra (46. Lima), Solil, Hlavatý, Vacek (46. Mareš) - Černý (79. Akosah-Bempah).

Boleslav: Polaček - D. Šimek, Karafiát, Suchý - Fulnek (67. Ekpai), Mareček (67. Dancák), Matějovský (74. Stránský), Kubista, Pech - Ladra (60. Krobot), Škoda (74. Žitný).