První poločas začali aktéři obezřetně. Oba týmy se pokoušely o kombinační hru, ve které byl Turín jistější a přesnější. Prvním náznakem nebezpečí byl Seckův pokus o průnik, ale do koncovky ho nedotáhl. Naopak již v 5. minutě Boleslavští získali první roh, který Turínští snadno ubránili. V 10. minutě centr Singa zlikvidoval Polaček. V 11. minutě turínská defenzíva bez obtíží odvrátila druhý boleslavský roh. V 15. minutě za dlouhým nákopem šel turínský Lukič důrazněji, než boleslavský stoper Suchý, ale Lukič přízemní ranou bez přípravy těsně minul branku. Vzápětí na druhé straně hřiště po Škodově přiťuknutí Dancák z dobré pozice nastřelil obránce. V 17. minutě Boleslavští promarnili svůj třetí roh. Ve 20. minutě Lukič z pár kroků hlavičkoval do dobře postaveného Polačeka.

Ve 22. minutě Matějovský zaskočil stopera Buongiorna důrazným napadáním a sebral mu míč, ovšem turínský obránce jej do brejku nepustil za cenu faulu. Následně rozehraný trestný kop ze třiceti metrů Boleslavští do nebezpečné koncovky nedotáhli. Ve 26. minutě Seckův pokus o centr zblokoval Šimek a za cenu rohu, který Turínští hodně pokazili a Polačeka nezaměstnali. Ve 28. minutě Matějovského trestňák od pravé lajny, stejně tak i o chvíli později Karafiátovo dlouhé autové vhazování soupeř snadno odvrátil. Ve 30. minutě Singo z pár kroků nastřelil pravou boleslavskou tyč, od které odražený míč Polaček už snadno sebral.

Ve 33. minutě Lukič dobře umístěnou střelou z rohu šestnáctky překonal Polačeka - 1:0. Ve 34. minutě se Pech ocitl v jasné šanci sám před brankářem, ale ve snaze o technické zakončení odevzdal míč do jeho náruče. Po inkasovaném gólu se nechali Boleslavští zatlačit k vlastnímu vápnu a pět minut si koledovali o další gól, ale v závěru poločasu sahali po vyrovnání. Ve 40. minutě po Matějovského kolmici Mašek technickou střelou těsně minul turínskou branku. Ve 42. minutě Suchý zastavil soupeřovu ofenzívu před vápnem a dlouhým pasem založil slibnou boleslavskou akci, v jejímž finále Pechovu přihrávku Ladra v turínské šestnáctce nezpracoval. Ve 45. minutě si po autovém vhazování Matějovský na půlící čáře nešťastně šlápnul na míč a turínský protiútok zakončil Radonjič střelou, kterou nadvakrát Polaček zkrotil. Ve dvouminutovém nastavení prvního dějství odtáhl Pech boleslavský útok, před turínskou šestnáctkou přihrál Matějovskému, jenž posunul na Ladru, kterého však obránci do zakončení nepustili.

Druhý poločas pokračovali Boleslavští v nezměněné sestavě, změny provedl trenér Hoftych až po hodině hry. V 50. minutě rychlý turínský útok Secka po pravé straně skončil až zákrokem Polačeka. V 53. minutě Seck prošel přes Suchého do vápna kde jej zastavil až Polačekův zákrok, po následném rohu turínská hlavička skončila nad boleslavským břevnem. V 55. minutě Karafiátem rozehraný trestný kop snadno turínský gólman stáhnul.

Potom se dlouhých deset minut hrálo ve středu hřiště s minimální účastí obou brankářů. V 68. minutě třetí turínský roh rozehrál Linetty a odvrátil Ladra na další roh, po němž Boleslavští vyrazili do útoku, který však do koncovky nedotáhli. V 73. minutě po nepřesné Fulnekově přihrávce vyrazil Turín do brejku, jenž zarazil až v boleslavském vápně Suchý rázným odkopem míče do rohu. V 74. minutě Linetty rozehrál trestňák obloučkem do boleslavského vápna, kde spoluhráče nenašel.

Ve chvíli, kdy se dlouhé minuty hrálo především na mladoboleslavské polovině hřiště, prostřídal turínský trenér Jurič do závěrečné čtvrthodinky téměř celou sestavu. V 81. minutě na Fulnekův centr byl Krobot krátký. V 85. minutě po spolupráci s Pechem se Fulnekovi nepovedl centr a turínský brankář ho snadno chytil. Ve dvouminutovém nastavení v závěru útoku z levého křídla Horvath přešel šťastným odrazem míče přes Šimka a podle bezmocného Polačeka stvrdil turínskou výhru.

V pátek dopoledne čeká boleslavský celek soupeř z Maďarska.

Torino FC – FK Mladá Boleslav 2:0 (1:0)

Branky: 33. Lukič, 90. Horvath. Rozhodčí: Kettlgruber. ŽK: Buongiorno - Mareček.

Boleslav: Polaček - Fulnek, Suchý, Šimek, Karafiát - Matějovský (74. Stránský), Dancák - Pech (86. Látal), Mašek (61. Mareček), Ladra (74. Skalák) - Škoda (61. Krobot).