Kouč Pavel Hoftych si odbyl domácí premiéru před boleslavským publikem a v ní byl jeho tým od úvodních minut jasně lepším celkem. V úvodu byl velmi aktivní Lukáš Hlavatý, který v první desetiminutovce hned dvakrát protáhl hostující brankáře Bajzu. Gólově se ale zadařilo až ve 21. minutě, kdy po nahrávce Preislera pálil Dancák, po jehož střele se dostal k dorážce Douděra a ten se z úhlu nemýlil. „Měl jsem to uklidit už já, ale míč se trošku rozeskákal, tak jsem to musel krotit. Škoda, mohl jsem si dát dáreček,“ komentoval gólovou situaci Samuel Dancák, který slavil v den zápasu 24. narozeniny.

„V prvním poločase jsme nechali Boleslavi hodně prostoru, a pokud ho necháme takovým hráčům jako je Matějovský místo, tak je jasné, že z toho budou problémy. My jsme tam nepředvedli vůbec nic,“ hodnotil zápas brankář hostů Pavel Bajza, který byl nejlepším hráčem soupeře a držel svůj tým ve hře až do samého konce zápasu.

Ve druhém poločase byl v hlavní roli domácí Brazilec Ewerton. Ten šel ve 48. minutě dokonce sám na branku, ale na Bajzu si nepřišel. O pár minut později nabíjel Hlavatému, který ale ve velké šanci minul. O dvě minuty to byl znovu Ewerton, kdo mohl navýšil boleslavské vedení, ale ve velké šanci trefil ránou z voleje jenom gólmana Karviné.

Ta zahrozila v celém zápase prakticky jedinkrát, když v 65. minutě hlavičkoval nebezpečně Buchta, ale Šeda dokázal složitou situaci i s pomocí tyčky vyřešit. Boleslavské vedení mohl pojistit v 82. minutě opět kdo jiný než Ewerton. Po faulu na Šimka nařídil sudí Klíma penaltu, kterou brazilský záložník sice proměnil, ale rozhodčí branku neuznal a pokutový kop nechal kvůli Preislerově vběhnutí do vápna opakovat. K míči se postavil opět Ewerton, ale druhý pokus nasměroval jenom do tyče. Bolka se tak musela o výhru strachovat až do konce, ale těsné vedení dokázala vcelku v poklidu ubránit.

„Tahali jsme celý zápas za kratší konec. Od počátku nás Boleslav s Matějovským a Dancákem přehrávala ve středu hřiště a z toho plynula převaha Boleslavi. Utkání ale bylo od počátku do konce v režii domácích,“ shrnul utkání hostující kouč Bohumil Páník. Domácí Pavel Hochtych pak dodal: „Od začátku jsme byli aktivnější, snažili jsme se chodit za jejich obranu. Bohužel jsem nedali další góly a byli jsme trošku nervózní až do konce. Jsme ale rádi za tři body a po delší době také za čisté konto. Měli jsme dnes hodně šancí, kluci měli dopředu chuť i kvalitu a zápasu by odpovídal třeba výsledek 3:0.“

FK Mladá Boleslav – MFK Karviná 1:0 (1:0)

Branka: 21. Douděra. Rozhodčí: T. Klíma. ŽK: Douděra – Látal, Ndiaye, Dremé, Bartošák, Jánoš. Diváci: 1832.

Boleslav: Šeda – Sladký, Suchý, Šimek, Preisler – Matějovský, Dancák – Douděra (84. Pech), Hlavatý (56. Skalák), Ewerton (90.+3 Rolinek) – Ladra (84. Horský).

Zlín: Bajza – Látal (46. Dramé), Buchta, Kobouri, Bartošák – Jánoš (84. Qose), Ndiaye (46. Lukáš Holík) – Zorvan, Túlio, Siňavskij (63. Chvěja) – Durosinmi (63. Papadopulos).