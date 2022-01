Domácí šli do vedení po devíti minutách hry, kdy Dufkův přízemní centr po hraně velkého čtverce si Mužík zpracoval a s mazáckým přehledem podle gólmana skóroval. Ve 23. minutě bylo vyrovnáno. Při míči padajícím do boleslavského vápna Mikulec vnesl do vlastní obrany zmatek, neboť se sice hlasitě ozval, ale nakonec proti míči nevyrazil a ten spadnul k jihlavskému Selnarovi, který z otočky ranou po zemi vyrovnal na 1:1.

Biatlonistům začala zimní sezóna a kosmonoští zářili

Boleslavi vrátil vedení Dufek, který ve skluzu zužitkoval Hlavatého přihrávku.

Zbytek zápasu už zrežíroval domácí Brazilec Ewerton. Nejprve na zlatém podnese připravil gól Douděrovi, na konečných 4:1 pak už upravil sám. V 87. minutě ještě po školáckém kiksu boleslavské obrany běžel Lukáš Fila sám na Mikulce, ten proti jihlavskému hráči odvážně vyběhl a téměř jasnou gólovou šanci zmařil.

FK Mladá Boleslav – FC Vysočina Jihlava 4:1 (2:1)

Branky: 9. Mužík, 43. Dufek, 49. Douděra, 55. Ewerton - 23. Selnar. Rozhodčí: Lerch. Diváci: 110.

Boleslav 1. poločas: Mikulec - Pech, Suchý, Preisler, Jurásek (35. Leitl) - Hlavatý, Dancák - Dufek, Ladra, Mužík - Škoda. 2. poločas: Mikulec - Douděra, Smrž, Karafiát, Leitl - Matějovský, Langhamer - Kaulfus, Lukáš Mašek, Ewerton - Daniel Fila.

Jihlava: Vejmola - Svoboda (64. Krčík), Vlček, Křišťál, Peřina - Zoubele, Selnar (64. Irodotos) - Lukáš Fila, Vedral, Arroyo (64. Křehlík) - Wilson (64. Franěk).