„O Jirku máme zájem,“ potvrdil informace podle Deníku Sport mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Šestadvacetiletý Skalák přišel do Mladé Boleslavi v roce 2014 a odtud putoval v reprezentační formě do anglického druholigového Brightonu. S ním se mu podařil postup do Premier League, v nejlepší soutěži světa však nedostával mnoho prostoru a v létě se přesunul zpět o patro níž, jako posila druholigového Millwallu. Zde však ve 32 kolech nastoupil pouze do 13 zápasů, ve kterých posbíral pouhých 434 minut. Naposledy se v zápase objevil na jednu minutu 26. prosince, v dalších sedmi zápasech se na hřišti již neobjevil.