Tomáš Wágner je odchovancem příbramského klubu, kde prošel všemi mládežnickými kategoriemi a necelé tři měsíce po devatenáctých narozeninách, v závěru května 2009 ve svém prvním prvoligovém startu vstřelil i premiérový gól v české nejvyšší soutěži. V současnosti jeho osobní bilance činí 72 gólů nastřílených v 248 ligových zápasech. V české lize vystřídal dosud pět klubů. Na začátku roku 2012 přestoupil z Příbrami do Plzně, ale po půlroce se vrátil do Příbrami jako hostující hráč. Ročník 2013-14 odehrál v Plzni, která jej na ročník 2014-15 uvolnila na hostování do FK Mladá Boleslav. V mladoboleslavském dresu nastoupil do čtyřiadvaceti mistrovských zápasů a nastřílel deset gólů.

S mladoboleslavským fotbalovým hřištěm má Tomáš Wágner i další příjemnou zkušenost. Za juniorskou reprezentaci Česko U21 v jedenácti zápasech nastřílel šest gólů a ten svůj úplně první dal v srpnu 2011 při kvalifikačním utkání pro Euro U21 Česko U21 - Andorra U21 8:0 hraném tehdy na mladoboleslavském trávníku.

V létě 2015 přestoupil z Plzně do Jablonce, kde vydržel necelé dva roky. V lednu 2017 jej zlákal trenér Weber k přesunu do Karviné, kde půlroční hostování uzavřel definitivním přestupem z Jablonce do tohoto slezského klubu. V Karviné za dvaapůlletého působení byl s pětadvacet nastřílenými góly nejvýraznější ofenzivní osobností.

V uplynulém ročníku 2018-19 byl podle hlasování expertů pátým nejlepším útočníkem FORTUNA:LIGY, když pořadí na první místech bylo následující: Nikolay Komlichenko (Mladá Boleslav) 153 hlasů, Martin Doležal (Jablonec) 70, Jean-David Beauguel (Zlín/Plzeň) 57, Libor Kozák (Liberec) 16, Tomáš Wágner (Karviná) 10. Nastřílel třináct gólů, což byl třetí nejvyšší počet (Komlichenko 29, Doležal a Beauguel po 15) a třetina ze všech dvaačtyřiceti karvinských gólů. V „kanadském bodování" (13 gólů + 4 asistentce) byl dokonce o jeden bod lepší, než jeho parťák v karvinském dresu i při přestupu do Boleslavi Lukáš Budínský.

Tomáš Wágner v polovině června 2019 přestoupil z MFK Karviná do FK Mladá Boleslav, kde podepsal smlouvu do 30. června 2022. „V kontaktu s trenérem Weberem i s pány z vedení klubu Jinochem a Dufkem jsem byl delší dobu, jednání nebyla asi úplně jednoduchá, ale jsem rád, že jsem konečně v Mladé Boleslavi a to na přestup, ne jako před lety na hostování. Přicházím do známého prostředí, kabina se sice změnila, ale to je ve fotbale normální. Většinu kluků znám, buď jsem proti nim nějakou dobu hrál, a s některými jsem dokonce byl i spoluhráč. Když už jsem tady v minulosti strávil rok na hostování, tak jsem si byl jistý, že sem chci jít a opravdu jsem se do Boleslavi těšil. V letošním jaře jsem ji hodně sledoval a musím uznat, že to byla od ní opravdu jízda, co předváděla. Na dálku jsem ji i přál a doufal, že přestup dopadne," řekl Tomáš Wágner po podpisu smlouvy. „Chci přispět k tomu, aby tým byl ještě lepší, navázal na úspěšné jaro a ambice na přední umístění v české lize byly oprávněné. Za těch pár dnů jsem poznal, že boleslavský kádr je složený dobře a bude jenom na nás nových hráčích, abychom do týmu zapadli a šlapalo to tak, jak má." Konkurenci vnímá pozitivně včetně ruského kanonýra. „Nejsem naivní a vím, že kolem sebe mám tři čtyři kluky, kteří mají kvalitu a budou chtít hrát, ale to je úplně normální. Před devětadvaceti góly Komlichenka smekám klobouk. Když v Boleslavi zůstane, bude to dobře pro klub, když odejde, budeme ho muset nahradit, i když nikdo z nás asi sám tolik gólů nenastřílí. Jsem nadšený z toho, že zůstává Matějovský, protože jako jeho soupeř si pamatuji, že kolikrát jsme se připravovali na Matějovského a ne na boleslavský tým, bez rozdílu zda hrál za Spartu či za Boleslav." Tomáš Wágner považuje své působení v uplynulém ligovém ročníku za úspěšné a nastřílených třináct gólů za Karvinou bojující o záchranu za dobrý výkon. „Když jsem nyní přišel do lepšího klubu, tak netvrdím, že dám dvacet, nebo třicet gólů, ale jsem připravený šlapat zápas od zápasu, abych nastřílel tolik gólů, které Boleslav dovedou na konci příštího ročníku opět do evropského poháru. Každý gól, který dám, budu považovat za super úspěch, ale když vyhrajeme tři nula a nedám ani jeden, tak budu rád za tým. Úspěch týmu mě těší víc, než statistika jednotlivce."

PŘICHÁZÍ TAKÉ BUDÍNSKÝ

Od letošního března sedmadvacetiletý záložník Lukáš Budínský, odchovanec vršovických Bohemians a v uplynulých pěti letech hráč Karviné, přestoupil do FK Mladá Boleslav, kde podepsal tříletou smlouvu. Naplnila se tak představa trenéra Webera na posílení tvůrčí síly středové formace mužstva.

Pražský rodák Lukáš Budínský začal s fotbalem v přípravce SK Slavia Praha a přes FC Háje ještě v žákovském věku přestoupil do vršovických Bohemians, kde fotbalově vyrostl a jejichž zelenobílý dres oblékal dvanáct let, než v roce 2014 odešel na hostování do tehdy druholigové Karviné. V tomto slezském klubu působil pět soutěžních ročníků. Zprvu jako hostující hráč z Bohemians, a když pomohl k postupu z druhé do první ligy, tak po podepsání tříletého kontraktu už jako kmenový hráč prvoligového MFK Karviná.

V nejvyšší české lize dosud odehrál 124 utkání (36 za Bohemians a 88 za Karvinou) a nastřílel pětadvacet gólů (jeden za Bohemians a čtyřiadvacet za Karvinou). V uplynulých dvou prvoligových ročnících byl opakovaně nejlépe hodnoceným karvinským fotbalistou v rozličných tuzemských anketách. V oficiálních statistikách všech prvoligových hráčů měl v uplynulém ročníku 2018-19 pátý největší počet gólových asistencí (7) a desátý nejvyšší součet v „kanadském bodování" (9 gólů + 7 asistencí).

Lukáš Budínský po skončení karvinského kontraktu v letošním letním přestupním termínu uzavřel s vedením FK Mladá Boleslav profesionální smlouvu s platností do 30. června 2022.

„Abych pravdu řekl, můj přestup do Mladé Boleslavi se řešil téměř dva roky a jsem rád, že se konečně uskutečnil a tím jsem se posunul výš. První dojmy z Boleslavi jsou super, protože trenéra Webera trošku znám, věděl jsem, jak se asi bude trénovat, že dávky budou veliké, ale příprava je krátká, tak to musíme zmáknout. Všichni se na trénincích snažíme a makáme. Chtěl bych s Boleslaví hrát v popředí ligové tabulky a probojovat se co nejdále v předkolech Evropské ligy," prohlásil Lukáš Budínský po završení posledních administrativních kroků v realizaci přestupu z Karviné do Boleslavi.

„Jsem rád, že jeho přestup konečně dopadl, chtěl jsem jej mít v mužstvu delší dobu," radoval se mladoboleslavský trenér Jozef Weber, jenž Lukáše Budínského přivedl z vršovických Bohemians do Karviné a nyní z Karviné do Mladé Boleslavi. „Osobně se domnívám, že by se do budoucna mohl stát základním kamenem boleslavského týmu. Je to produktivní hráč a ještě ve věku, kdy se může zlepšovat. Vedle Matějovského, Hubínka i mladých Maška a Buchy vytvoří v prostředku hřiště velmi dobrou konkurenci. Budínský po působení v Bohemce a Karviné udělal krok do lepšího týmu a věřím, že mu pomůže ve výkonnostním růstu. Dnes začínáme být v Mladé Boleslavi v situaci, že skoro žádný z hráčů nemá místo v základní sestavě jisté. Z vlastní zkušenosti vím, že takový stav každému fotbalistovi prospěje. Právě konkurence mezi hráči nás na jaře dohnala k dobrým týmovým výkonům a následně až do Evropy," dodal Jozef Weber.

JAN FIDLER