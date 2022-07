Přípravu pak absolvoval tým několik týdnů v domácích podmínkách, přípravu završili fotbalisté na herním soustředění v Rakousku, z něhož se v sobotním odpoledni fotbalisté vrátili zpět do středních Čech.

„Podstatné na dosavadním průběhu letní přípravy je, že nikdo dlouhodobě nevypadnul kvůli zranění. Hráči mají dobrou partu, starší ukazují těm mladším, že se dá v každém věku trénovat naplno. S těmi, kteří v Boleslavi již působí delší období, jsme se poznali ve třech měsících jarní sezóny, k nim přišli především mladí, kterým věříme, že se v Boleslavi prosadí," hlásil kouč Pavel Hoftych ještě před startem soustředění. Ani během něj Bolka žádnou zdravotní ztrátu nehlásila.

Velká mrzutost pro Benátky. Boček si v přípravě zlomil klíční kost

Změny v kádru však ano. Největší dvě ztráty byly směrem do pražské Slavie, kam se přesunuli středopolaři David Douděra a brazilský kouzelník Ewerton. Živo bylo ale také na straně příchodů – brankářský post vyztužil Martin Polaček, který naposledy chytal v Polsku, přišli například Radek Látal z Olomouce, Antonín Vaníček z Bohemky nebo Denis Darmovzal z Opavy.

S týmem se nějakou dobu připravuje i osmnáctiletý slávistický talent Daniel Samek. Ten s týmem odjel i na soustředění, zde ale do zápasu nezasáhl. Hostování do Boleslavi tak stále není hotovou věcí. Trenér Hoftych by podle svých slov o jeho angažmá stál, Slavie však prý řeší i možný Samkův přesun do zahraničí.

Smlouvy pak během přestávky prodloužili například Šimek, Ladra, Mašek, Karafiát nebo Krobot.

Bolka během přípravy odehrála i osm přípravných zápasů. Výsledková tendence však byla klesající. V rámci turnaje v Benátkách nad Jizerou přišla penaltová prohra 3:4 s Libercem a vysoká výhra 7:0 nad Příbramí. Následovali domácí výhry nad Teplicemi 3:2, Pardubicemi 4:0 a Jihlavou 4:1. Těsně před soustředěním pak přišla překvapivá remíza s Varnsdorfem 1:1 a v Rakousku pak dvě porážky. S prvoligovým italským Torino FC 0:2 a generálka s maďarským Mezökövesd Zsóry 2:3. Boleslav v zápase vedla po třinácti minutách 2:0, pak ale přišel maďarský obrat.

Jestli Boleslav jenom záměrně ctila starou fotbalovou pravdu o tom, že generálku nesmíš vyhrát, se ukáže už v sobotu. To Boleslav vstoupí do ligové soutěže prvním kolem ve Zlíně, kde je výkop naplánován na 16. hodinu. Doma se Boleslav představí o týden později. V neděli 7. srpna hostí od 16 hodin soupeře z Jablonce.

Ligový fotbal se však v Mladé Boleslavi bude hrát pravidelně o každém víkendu. I letos totiž naleznou azyl na městském stadionu hráči Hradce Králové, kteří mají svůj stánek stále ve výstavbě. A hned v prvním kole je čeká atraktivní soupeř – v Mladé Boleslavi přivítají v neděli pražskou Slavii. Tu zde dokázali naposledy v rámci nadstavby dokonce porazit.