Fotbalisté Mladé Boleslavi měli při bezbrankové remíze s Plzní více šancí na vstřelení gólu.

25. kolo: Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň | Foto: fcv/Vratislav Polívka

Fotbalisté Plzně ve 25. kole první ligy remizovali bez branek na hřišti Mladé Boleslavi. Západočeští obhájci titulu bodovali po dvou zápasech, nevyhráli ale počtvrté za sebou a po dohrání víkendových utkání mohou ze třetího místa ztrácet na vedoucí Slavii se Spartou už sedm bodů. Boleslav doma prohrála jediný z posledních devíti ligových duelů a v neúplné tabulce je sedmá.

Plzeňský trenér Bílek, který dnes odkoučoval 250. utkání v české nejvyšší soutěži, se musel obejít bez vykartovaného kapitána Hejdy. Místo něj nastoupil ve stoperské trojici Kaša, jenž dosud odehrál na jaře pouze 33 minut a v základní sestavě se objevil poprvé od druhého kola. Na druhé straně chyběl kvůli disciplinárnímu trestu Jawo, toho v útoku nahradil zkušený Škoda.

"Z mého pohledu to byl hodně zajímavý zápas. Oba týmy hrály aktivně a na vítězství, my jsme mu byli o kousek blíž. Proti výbornému soupeři jsme odvedli velmi dobrý výkon a cítím, že jsme měli vyhrát, mužstvo ukázalo obrovskou touhu. Škoda že jsme neskórovali, chybělo tomu trochu víc štěstí a kvality v koncovce. Nechtěli jsme Plzni dopřát klid, aby nezískali sebevědomí, hned od úvodu jsme je dostali pod tlak. Zápasu prospěla i divácká kulisa. Jinak se hraje před třemi tisíci lidí, než když přijde tisícovka, na tomhle malém stadionu je to hned znát," řekl po zápase domácí kouč Pavel Hoftych.

Mladoboleslavští v posledním domácím utkání s Libercem (4:0) nastříleli v úvodní dvacetiminutovce tři branky a aktivně začali i dnes. Hned z první akce vyslal Matějovský do šance Kušeje, jehož pokus na zadní tyč vykopl Staněk na roh. V 11. minutě se sám domácí kapitán ujal zakončení, také jeho táhlou ránu ze střední vzdálenosti ale plzeňský brankář zlikvidoval.

Podobný zákrok musel vzápětí předvést i domácí gólman Šeda proti Sýkorovi, byla to ale jediná vážnější šance Západočechů v první půli. Ofenzivní snažení zkomplikovalo obhájcům titulu i zranění nejlepšího střelce týmu Chorého, jehož po půlhodině nahradil Durosinmi. Více práce měl z obou brankářů Staněk, který si poradil i s Ladrovým obstřelem a Škodovou hlavičkou po rohovém kopu.

Plzeň po přestávce přešla na rozestavení se čtyřmi obránci a její výkon se v úvodu druhého dějství zvedl, Vydra ale v nadějném brejku Šedu z úhlu nepřekonal. A tak znovu zahrozili domácí. Staněk si po hodině hry krátce po sobě připsal dva skvělé zákroky při Karafiátově hlavičce z bezprostřední blízkosti i proti vyložené šanci Škody.

Závěrečných dvacet minut nabídlo oboustranně atraktivní průběh ve vysokém tempu, ke kterému přispěl i benevolentní metr sudího Berky. Při Vydrově hlavičce z krkolomné pozice zachránil domácí až na brankové čáře hlavičkující Suchomel. Na druhé straně vyřešil Staněk ve spolupráci s obranou hned několik nadějných brejků soupeře.

Zřejmě největší šanci zápasu měl v 79. minutě střídající Mosquera, jenž nastoupil ke 150. duelu v české lize. Kolumbijský záložník se po hlavičce Vlkanovy dostal v malém vápně k odraženému míči, Šeda mu ale na poslední chvíli skočil pod nohy a jeho střelu vyrazil. Gól tak v Mladé Boleslavi nepadl, ačkoliv oba celky zaznamenaly vysoký počet střeleckých pokusů (18:12) i rohových kopů (10:8). Viktoria udržela čisté konto po devíti zápasech, bez branek hrála poprvé v ligové sezoně.

"Do utkání jsme nevstoupili dobře, hned jsme nabídli soupeři šanci. Boleslav navíc měla i další nadějné situace. Od toho se to odvíjelo, byla na nás znát nervozita, měli jsme hodně ztrát. Do druhé půle jsme udělali změny v sestavě i rozestavení, ale stejně to nepřineslo zásadní změnu. Až v závěru jsme měli nějaký tlak a příležitosti, které zaváněly gólem, ale branku jsme nedali. Naopak nás několikrát podržel brankář Staněk. Soupeř zahrával výborně standardní situace, skoro každá pro nás byla nebezpečná. Když vezmu počet gólových situací, tak na víc než na remízu to dneska nebylo. Pozitivní je to, že jsme udrželi nulu, což se nám dlouho nepodařilo. Věřím, že nás to trochu posílí," dodal kouč hostů Michal Bílek.

FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Berka - Vlček, Vodrážka - Adámková (video). ŽK: Škoda, Skalák, Kušej, Suchomel - Sýkora, Havel. Diváci: 3336.

Boleslav: Šeda - Kubista (46. Donát), Karafiát, Suchý - Suchomel, Mareček (80. Dancák), Matějovský (77. Žitný), Fulnek - Kušej, Ladra (77. Ladra) - Škoda (87. Mašek). Trenér: Hoftych.

Plzeň: Staněk - Kaša, Pernica, Jemelka (46. Havel) - Holík, Kalvach, Bucha, Sýkora (77. Jirka) - Květ (65. Mosquera) - Vydra (77. Vlkanova), Chorý (28. Durosinmi). Trenér: Bílek.