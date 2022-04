Fotbalisté Mladá Boleslavi přivítali v dalším ligovém kole na domácím trávníku českobudějovické Dynamo. Po gólech Ewertona a Douděry si připsali do tabulky tři body a poskočili na sedmé místo prvoligové tabulky.

Boleslav šla v zápase do vedení po půlhodině hry, když si to středem obrany namířil přímo před hostujícího brankáře Šípoše Ewerton a v pohodě zakončil na zadní tyč. Hosté měli v prvním poločase v podstatě jedinou šanci, ale Van Buren zakončoval pouze do brankáře Šedy a stejně z ofsajdové pozice.

Domácí gólman nemusel v celém utkání řešit žádný závažnější moment. Snad kromě jedné střely doprostřed branky a dvou ošemetných centrů, a došel si tak v poklidu pro další ligovou nulu. Naopak domácí borci ještě zvládli ve druhém poločase ještě jeden přesný zásah přidat. V 77. minutě vyslal Matějovský dlouhým nákopem z vlastní poloviny hřiště do úniku Douděru, který využil příhodně poskakujícího míče a z dvaceti pěti metrů nádherně přehodil hostujícího gólmana.

FK Mladá Boleslav – Dynamo České Budějovice 2:0 (1:0)

Branky: 31. Ewerton, 77. Douděra. Rozhodčí: Krejsa. ŽK: Smrž – Hora. Diváci: 1033.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Suchý, Karafiát, Šimek – Douděra (80. Milan Škoda), Smrž (90.+1 Stránský), Matějovský, Dancák (60. Skalák), Pech – Ladra (60. Mužík), Ewerton (90.+1 L. Mašek).

Budějovice: Šípoš – Čolić, Králik, Konda (72. Hellebrand), Skovajsa – Valenta, Hora (46. Čavoš) – Van Buren, Michal Škoda (72. Hais), Brandner (46. Penner) – Mihálik.