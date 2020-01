Úplný úvod maltského soustředění a turnaje přinesl pro boleslavské fotbalisty šok, když už v šesté minutě semifinálového zápasu proti Dunajské Stredě přišli o kapitána Marka Matějovského. Zbytek semifinálového zápasu proti třetímu celku slovenské ligy, který se po vzoru amsterdamského Ajaxu pyšní velmi nízkým věkovým průměrem kádru, ale zvládli Boleslavné bravurně. Letošního účastníka předkola Evropské ligy totiž na národním maltském stadionu deklasovali vysoko 5:0.

O dvě branky se postaral útočník Jiří Klíma a nebýt odpískaného ofsajdu u další šance, mohl mít i hattrick. Další gól přidal hlavou po rohovém kopu v samotném závěru prvního poločasu hlavou stoper Daniel Pudil. Ve druhém dějství ještě navýšili boleslavské vedení mladík Pech a v poslední minutě uzavřel skóre zápasu z pokutového kopu se štěstím Wágner.

„Chtěli jsme hodně běhat a hrát náročný styl fotbalu, což se nám povedlo. Že jsme k tomu dali ještě pět gólů už je jenom taková třešnička na dortu,“ komentoval utkání střelec dvou branek Jiří Klíma. Právě pro mladého útočníka, který přišel v létě do Mladé Boleslavi z Jihlavy, se nyní otevírá po odchodu Komličenka a Mešanoviče hodně prostoru k prosazení se do základní sestavy středočechů. „Vnímám to, že šance je teď pro mě obrovská a já ji chci využít. Uvidíme, co se ještě povede do konce přípravy a kdo nakonec nastoupí v prvním jarním kole,“ říká boleslavský forvard.

Ten si pochvaloval i středomořské podmínky ostrova Malta: „Je tady naprosto ideální klima na fotbal. Hlavní ale je, že jsme na přírodním trávníku. To je mnohem lepší, než se teď patlat někde na umělce.“

Spokojený s úvodním zápasem byl i kouč Jozef Weber: „Vloni jsem tady byl po prvním zápase naštvaný, dnes to je veselejší. My samozřejmě musíme hledat náhrady, za hráče, kteří odešli. A budeme je hledat mezi mladíky. A ti, kteří nastoupili mě potěšili. Pokud budeme dál pracovat, je to cesta, po které se dá jít.“

Už v pondělí na této cestě čeká fotbalisty Mladé Boleslavi souboj s druholigovou Zbrojovkou Brno. Ta předvedla v sobotním semifinále Tipsport Malta Cupu skvělý obrat. Po deseti minutách prohrávala s Baníkem Ostrava po dvou gólech Adama Jánoše 0:2, nakonec se ale radovala z výhry 3:2 a postupu do finálového zápasu.

FK Mladá Boleslav - DAC Dunajská Streda 5:0 (2:0)

Branky: 27. a 50. Jiří Klíma, 45. Pudil, 74. Pech, 89. Wágner.

Boleslav: Šeda - Douděra, Jakub Klíma (62. Hampl), Pudil, Křapka (76. Rudzan) - Hubínek (46. Mazuch) - Budínský (72. Provazník), Matějovský (8. Pech), Fulnek (76. Grigoryan) - Wágner, Jiří Klíma (62. Hönig).

Dunajská Streda: Jedlička - Blackman (82. Šimčák), Kružliak, Beskorovainyi, Davis - Bednár, Fábry (82. Čmelík) - Divković (64. Lalatović), K. Vida, Phillips (58. Javro) - Ramirez (79. Boateng).