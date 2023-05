/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Mladé Boleslavi si připsali za výhru 1:0 nad Baníkem Ostrava důležité tři body do prvoligové tabulky.

FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava 1:0 (FORTUNA:LIGA – 28. kolo, 22. 4. 2023). Jan Juroška. | Foto: FC Baník Ostrava

Fotbalisté Mladé Boleslavi udělali důležitý krok pro účast v prostřední skupině nadstavbové části nejvyšší české soutěže, když v souboji dvou sousedů v tabulce doma zdolali ostravský Baník 1:0.

O jediný regulérní gól zápasu se postaral v 17. minutě útočník Vasil Kušej, který zužitkoval průnikovou přihrávku do vápna od kapitána Marka Matějovského. Ten si v zápase připsal ještě jednu asistenci, když v závěru prvního poločasu posadil přesně míč na hlavu Milanu Škodovi. Jenže po zápasu VARu rozhodčí Klíma kvůli ofsajdu branku neuznal.

Boleslav se tak o hubený náskok musela strachovat po zbytek zápasu. Druhý poločas se totiž odehrával za herní převahy hostujícího celku, zatímco domácí už se postupem času soustředili výhradně na bránění jednobrankového vedení. To nakonec Boleslav v čele s brankářem Petrem Mikulcem, který nahradil v sestavě zraněného Jana Šedu, uhájila, a mladý brankář si tak připsal třetí čisté ligové konto v kariéře.

„V zápase není moc co hodnotit, protože jsme byli devadesát zápas lepším týmem, ve druhém poločase to už bylo na jednu bránu. Ale na to jsme si moc příležitostí nevypracovali. Měli jsme tam nějaké situace, dvě nebezpečné hlavičky a jedno trefené břevno. Udělali jsme jednu chybu a Kušej se tam najednou objevil sám a prostřelil to na zadní tyč,“ řekl po zápase hostující kouč Pavel Hapal.

Boleslavi stačila jediná střela na bránu k vítězství. „Matějda to skvěle viděl a Vasil to dokázal trefit. My se celou sezonu trápíme s efektivitou a dneska to právě efektivita rozhodla,“ komentoval statistiku zápasu obránce Mladé Boleslavi Ondřej Karafiát.

„Byl to pro nás velmi těžký zápas, který jsme potřebovali vyhrát. Baník v posledních zápasech chytil dobrou formu s těžkými soupeři. V prvním poločase jsme ještě hráli vyrovnaně, škoda neuznané branky, která byla podle mě regulérní. Ve druhém poločase nás už Baník zamkl a byl jednoznačně lepší. Musím ale pochválit obranu s brankářem Mikulcem, po kterého to nebylo jednoduché utkání po delší době. Někdy i se štěstím jsme to ale uskákali,“ dodal domácí kouč Pavel Hoftych.

FK Mladá Boleslav – Baník Ostrava 1:0 (1:0)

Branky: 17. Kušej. Rozhodčí: Klíma – Šimáček, Arnošt. ŽK: Jawo, Kušej, Suchomel, Hoftych (trenér) – Pojezný, Kuzmanovič, Plavšić. Diváci: 2621.

Boleslav: Mikulec – Donát (84. Mašek), Suchý, Karafiát – Suchomel, Kubista, Matějovský (76. Dancák), Fulnek – Kušej (75. Šimek) – Jawo (59. Ladra), Škoda (76. Mareček).

Ostrava: Letáček – Juroška, Bitri, Pojezný (46. Lischka), Šehić (46. Fleišman) – Cadu (77. Smékal), Kaloč, Buchta (46. Kuzmanović), Plavšić – Klíma (85. Mišković) – Almási.