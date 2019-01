Mladá Boleslav – Těžký direkt na úvod přípravy schytali dobrovičtí fotbalisté v konfrontaci dvou nejlepších klubů okresu na hřišti Mladé Boleslavi. Ta je vyprovodila z umělého trávníku dvouciferným přídělem 10:1.

Příprava: Mladá Boleslav - Olympia Praha. | Foto: Jiří Koros

Trenér Weber před soustředěním a zúžením kádru rozdělil hráče na dvě party, přičemž několik prověřených opor dostalo volno. Proti Dobrovici a pražské Olympii, papírově stejně silným protivníkům, předvedly hodně odlišné výkony a hlavně výsledky.

Dopolední sestava s pěti testovanými hráči (Hašek z Převýšova a Jelínek ze Záp hráli na podzim proti Picavě ČFL) vedla už v osmé minutě 3:0. Technicky vybavený Brazilec Tulio (na podzim hrál za druholigovou Vlašim) trefil šibenici, pak zakončil rychlý útok Ladra a než si dobrovický brankář poprvé sáhl na míč, přehodil ho ještě z úhlu dorostenec Pech.

„Nejhorší, co nás mohlo potkat, že jsme s Boleslaví hráli tak brzo. Trénujeme od čtvrtka a v sobotu hrajeme s tak silným soupeřem. Odhalily se všechny chyby, které ligový mančaft trestá, do toho se zápas moc nepovedl brankáři a už to jede, psychika je v háji. Dobře jsme hráli asi tak první minutu, pak už to bylo rozdílem pěti tříd,“ smutnil dobrovický trenér Petr Hejno.

Boleslav dál pokračovala v krasojízdě – ještě do přestávky faul na Matějovského trestal z penalty Takács, pak se po průnikové přihrávce trefil devatenáctiletý Tvaroh, působící v rezervě bundesligového Ingolstadtu, a Matějovského roh uklidil z voleje do sítě Jelínek.

Po změně stran rozehrál roh Dominik Hašek a na 7:0 zvýšil hlavou Valenta. Dobrovice vůbec nestíhala, za hodinu hry nevystřelila ani jednou. V 66. minutě podél brankáře skóroval výborně hrající Ladra, až pak přišla chvíle hostů – Malého centr napálil Sodoma do tyče a Fotr z dorážky skluzem snížil na 8:1. V závěru zakončil rychlou akci znovu Jan Jelínek a dvoucifernou podobu dal i druhý z testovaných a technicky výborně vybavených Brazilců Ewerton.

Trenérovi tak testovaní hráči docela zamotali hlavu při zužování kádru.

Mezi diváky byli i fotbalisté Olympie v čele s bývalým reprezentantem Jiránkem. Ty boleslavská kanonáda nevyděsila a druhé sestavě v čele s kanonýrem Komličenkem vzdorovali mnohem srdnatěji. Jediný gól dal po Maškově rohu hlavou navrátilec z Žiliny Aleksandar Šušnjar už v 16. minutě. Radotínský brankář Čáp na čáře skvěle vychytal Nováka i Komličenka, jeho turecký nástupce Kimia zase Maška, jemuž připravil palebnou pozici Křapka. Nic víc si Boleslav nepřipravila a naopak Mikulce párkrát ohrozilo rychlé africké útočné trio hostů. U hubené výhry 1:0 tak už zůstalo.

Mladá Boleslav – Dobrovice 10:1 (6:0)

Branky: 5. a 66. Ladra, 41. a 77. Jelínek, 2. Tulio, 8. Pech, 35. Takács, 39. Tvaroh, 50. Valenta, 84. Ewerton – 67. Fotr. Střely na bránu: 15:3. Rohy: 9:1. Diváci: 125.

Boleslav: Šeda (46. Stejskal) – Tvaroh (46. Hašek), Chaluš, Hájek, Tulio (46. Rudzan) – Takács, Matějovský (46. Valenta) – Pech, Ewerton, Jelínek – Ladra.

Dobrovice: Dařina – Tvaroha, Soběslav, Routek, Klain (63. Vajgl) – Fotr (72. Zelinka), Žaloudek, Osvald, Bernát (46. Petrlák) – Volf (46. Malý), Sodoma.

Mladá Boleslav – Olympia Praha 1:0 (1:0)

Branka: 16. Šušnjar. Střely na bránu: 6:2. Rohy: 14:3. Diváci: 80.

Boleslav: Mikulec – Klíma, Tatajev (74. Rudzan), Šušnjar, Křapka – Provazník (46. Král), Hubínek – Fulnek, Mašek, Novák – Komličenko.

Karel Jedlička