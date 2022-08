Mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych vítá čerstvý impuls pro zatím rozpačitý ofenzivní projev týmu. "Využili jsme možnosti dohodnout se s hráčem i klubem na hostování, jedná se o rychlostní typ fotbalisty, který se umí orientovat v šestnáctce soupeře. Když chytne týmovou pohodu, je to hráč rozdílový, jeho příchodem jsme znásobili naše varianty na křídlech," uvedl Pavel Hoftych.

„Děkujeme Slavii za vstřícné a rychlé jednání a věříme, že se nováček týmu bez obtíží aklimatizuje v hráčské kabině a pomůže našemu mužstvu v ofenzívě," řekl generální ředitel mladoboleslavského klubu David Trunda.

Ubong Mosese Ekpai se narodil 17. října 1995 v nigerijském Uyo, což je téměř půlmilionové město nedaleko západoafrického pobřeží (Guinejský záliv) a v mládežnických kategoriích hrával za nigerijské kluby Akwa United FC a Kano Pillars FC, než v červnu 2016 přestoupil do izraelského Maccabi Haifa. O měsíc později však už putoval na hostování do FC Slovan Liberec, v jehož dresu při šestnácti prvoligových startech čtyřikrát skóroval. V červenci 2017 odešel do FC Fastav Zlín, který se jako čerstvý vítěz českého poháru probojoval do podzimní základní skupiny Evropské ligy UEFA. Za Zlín nastoupil do osmadvaceti ligových utkání a dal sedm gólů. Na konci května 2018 jej koupila Plzeň, které patřil tři roky, ale hrál především jako hostující hráč za České Budějovice. V létě 2021 přestoupil do pražské Slavie. Na začátku letošního kalendářního roku odešel hostovat do FC Baník Ostrava, odkud se na konci června vrátil do Slavie. V české nejvyšší lize odehrál dosud celkem 90 utkání a nastřílel 13 gólů. S představiteli FK Mladá Boleslav se dohodl na hostování v trvání do 30. června 2023.