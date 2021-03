Středočeši se po mohutném zimním posilování probudili a v osmi utkáních tohoto kalendářního roku prohráli jen dvakrát – na Spartě 0:1 a ve Zlíně 1:2. Kromě toho zapsali čtyři remízy, mimo jiné i s Plzní nebo Jabloncem, a hlavně dvě výhry. Ty přišly v posledních dvou kolech, kdy Jarolímova družina doma srazila Karvinou 2:0 a po vyrovnané bitvě a dramatickém závěru přivezla tři body i z Českých Budějovic, kde zvítězila 3:1.

I díky pravidelným bodovým ziskům se vrátila na 15. příčku tabulky, na sestupové pozice má před začátkem 23. kola náskok čtyř bodů.

Boleslav nicméně potřebuje víc: „Důležité body za první venkovní výhru v Českých Budějovicích potřebujeme potvrdit bodovým ziskem v domácím utkání, a to bez ohledu na to, že soupeřem nám bude dosud neporažená pražská Slavia,“ řekl trenér Karel Jarolím.

Pro něj to bude velmi zajímavý zápas. Ve Slavii dříve sám dlouhá léta působil jako hráč i jako trenér, ale hlavně – umí na sešívané jako málokdo. Při svých angažmá na lavičkách jiných prvoligových klubů totiž se Slavií v domácím utkání vždy vyhrál, ať už to bylo na Slovácku, v Příbrami nebo při předchozím působení v Boleslavi.

Jeho boleslavská bilance proti Pražanům je vůbec úžasná – mezi lety 2014 a 2016 vedl středočeský klub v pěti vzájemných duelech a hned čtyřikrát vyhrál, jen jednou se urodila plichta.

Kromě Jarolíma to bude pikantní utkání i pro záložníka Jaromíra Zmrhala. Ten prošel akademií Slavie, prosadil se do A týmu a odrazil se k zahraničnímu angažmá v italské Brescii. V zimě se ale stal jednou z velkých posil Boleslavi, po svém návratu do české ligy stabilně nastupuje a gólem se podílel na výhře nad Karvinou. Teď ho čeká setkání s bývalými parťáky.

Zápas se naopak nebude týkat jiných hráčů se slávistickou (nedávnou) minulostí. V zimě totiž kromě Zmrhala a dalších nových tváří dorazili z Edenu na hostování dva kmenoví hráči týmu trenéra Jindřicha Trpišovského, Tomáš Malínský a Laco Takács. Vzhledem k domluvě obou týmů ale do vzájemného utkání nemohou nastoupit.

Boleslav se tak v souboji s jasným lídrem ligy bude muset obejít bez nich. Slavia znovu dominuje nejvyšší české soutěži, tuto sezonu je neporažená a body ztratila jen za čtyři remízy. Má nejúdernější útok, nejpevnější obranu a na čele tabulky náskok jedenácti bodů na Spartu (byť rival z Letné odehrál o jedno utkání méně).

Kromě domácí soutěže Slavia září i na evropské scéně, po postupu ze skupiny Evropské ligy do play off vyřadila anglický Leicester a ve čtvrtek v prvním utkání osmifinále doma remizovala 1:1 se skotskými Rangers.

Vzhledem k nabitému programu se tak dá očekávat, že trenér Trpišovský trochu pozmění sestavu. Každopádně to ale pro domácí bude pořádně ostrý test. První vzájemné utkání v této sezoně zvládli lépe Pražané, kteří v listopadu na vlastním hřišti přehráli Boleslav 1:0 zásluhou Olayinkovy branky.

Teď se oba týmy utkají podruhé. Jejich duel uzavře program 23. ligového kola, úvodní výkop na boleslavském stadionu proběhne v 18:30.