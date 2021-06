V pondělním dopoledni vstoupí do letní přípravy před novým ligovým ročníkem také fotbalisté Mladé Boleslavi. Ti budou chtít pod koučem Karlem Jarolímem určitě prožít povedenější sezonu, než byla ta loňská, kdy dlouhou dobu museli bojovat dokonce o samotné udržení prvoligové příslušnosti.

Kromě nabírání fyzické a psychické kondice a ladění herního projevu čeká na boleslavský management také skládání kádru. Boleslav totiž oproti jarní části sezony, která se nakonec týmu povedla na výbornou, opustí hned sedmička plejerů. Hostování totiž skončilo hned sedmi hráčům: konkrétně Preislerovi, Řezníkovi, slávistům Malínskému (už je v Jablonci) a Takácsovi, dále sparťanovi Drchalovi a dvěma „Italům“ Zmrhalovi a Graiciarovi. Do českobudějovického Dynama navíc odchází Michal Škoda a mluví se také o zájmu Baníku Ostrava o Tomáše Ladru.

„Věřím, že pokud to bude možné, hostující hráči tu zůstanou. Jsme domluvení s vedením klubu, že to tak bude. Nebylo by dobré to celé rozkopat a obměnit. Uvidíme, jestli se podaří někoho udržet, aby bylo změn co nejméně,“ mluvil kouč Jarolím po konci minulé sezony. První posilou by pak měl být talentovaný útočník z Brna Daniel Fila. Podle informací Brněnského deníku přetahovanou o tohoto hráče vyhrála právě Boleslav před oběma pražskými „es“.

Středočeši zahájí letní dril v pondělí 21. června, během středy je čekají kondiční testy v Praze. Celé léto pak stráví Boleslavané v domácích podmínkách. Během šesti týdnů pak sehrají také sedm přípravných zápasů. Příští středu začnou prvním testem v Pardubících. Následovat budou utkání s převážně druholigovými celky. Svěřenci kouče Jarolíma postupně vyzvou Příbram, Trenčín, Ústí nad Labem, Chrudim, Varnsdorf a v generálce na ligu pak Viktorii Žižkov. Samotnou ligu pak odstartují 24. července v Plzni.