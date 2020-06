Fotbalisté Mladé Boleslavi prodloužili čekání na první výhru po koronavirové přestávce na pět utkání. V utkání předposledního kola základní části nejvyšší české fotbalové ligy totiž doma podlehli olomoucké Sigmě 0:2. Po úterním kole tak mají jistotu, že ani ve druhé sezoně nadstavbového systému nebudou hrát ve skupině o titul. Aktuálně drží deváté místo a ještě jim teoreticky hrozí i skupina o sestup. To v případě, že by o víkendu prohráli v Karviné a Olomouc doma porazila Plzeň.

Kouč Weber poslal do branky po jednom zápase opět Jana Stejskala, do obrany se vrátil místo v Liberci vykartovaného Jakuba Klímy Ondřej Mazuch a s kapitánskou páskou hrál opět Lukáš Budínský.

Jako první se osmělil právě boleslavský kapitán, ale jeho dělovka z voleje minula cíl. Na druhé straně bylo domácím dvakrát horko po hostujícím rohu, v prvním případě se málem urodil třetí vlastní gól ve třetím zápase v řadě, v tom druhém dokonce trefil Gonzáles břevno. Skóre ale poprvé měnilo po půl hodině hry. Opět to bylo po rohovém kopu, kdy domácí sice centr odvrátili, ale pouze na hranici vápna, odkud se dokázal prosadit David Houska. Vedoucí branka byla spravedlivým vyústěním hostující herní převahy.

A pro Boleslav bylo za chvíli ještě hůř, když s poraněnou rukou (rameno nebo klíční kost) odstoupil stoper Tatajev, na jehož místo naskočil vedla Mazucha Daniel Pudil.

Pořádný vítr musel být v poločasové přestávce v boleslavské kabině. A také v sestavě. Kouč Weber totiž do druhého poločasu poslal Krobota, Douděru a Fulneka. Sprchovat se mohli jít Túlio, Mašek a Janošek. Změny sice otupily hostující převahu, očekávaný domácí tlak však nepřinesly. Držení míče se sice přesunulo na boleslavské kopačky, vyložené šance ale nepřicházely.

Závěrečná dvacetiminutovka přinesla se sílícím deštěm přeci jenom i sílící tlak Boleslavanů. Aktivní byli střídající Douděra, který nabíjel Budínskému a Krobot, jemuž nevyšla slibná kombinace s Ladrou. Vyloženou šanci si domácí ale do konce zápasu vypracovat nedokázali, naopak sami ještě jednou inkasovali, když rychlý brejk Hanáků zakončil přesně střídající Milan Kerbr.

„Obrovské zklamání. Sigma byla lepší ve všech směrech, nenapadá mě ani jedna položka, která ve fotbale rozhoduje, kde bychom se jim alespoň vyrovnali,“ řekl po zápase boleslavský kouč Jozef Weber. A pokračoval: „Nemáme teď výsledky, situace je těžká, ale zápas mě hodně zklamal. Co jsem v Boleslavi tak ta první půle byla na domácím hřišti nejhorší, co jsem tady zažil. To co jsme těm pár divákům na tribuně všichni předvedli, byla velká slabota a těžko se mi to hodnotí.“ A ještě dodal: „Hráči by si měli uvědomit, že Boleslav je dobrá adresa a tímto jenom hazardujeme s jejím jménem i svým. A to by měli hráči měli pochopit. Brzo by totiž mohli hrát v jiných klubech…“

FK Mladá Boleslav – SK Sigma Olomouc 0:2 (0:1)

Branky: 30. Houska, 90.+2 Kerbr. Rozhodčí: Zelinka. ŽK: Ladra, Mazuch – Beneš, Mandous.

Boleslav: Stejskal – Hubínek (83. Stránský), Tatajev (35. Pudil), Mazuch, Zelený – Janošek (46. Fulnek), Túlio (46. Douděra) – Ladra, Budínský, Mašek (46. Krobot) – Jiří Klíma.

Olomouc: Mandous – Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek – Breite – P. González (81. Zahradníček), Houska (87. Štěrba), Chytil (87. Kerbr), Falta (69. Hála) – Juliš (69. Zmrzlý).