Boleslav na Baníku prohrála ligový zápas naposledy na podzim roku 2014, od té doby si odvezla dvakrát remízu a hned tři výhry. Zavedené pořádky se ale tentokrát měnily, v úterním utkání v rámci vloženého kola ligy domácí Baník po změně stran otočil nepříznivě se vyvíjející duel a zejména výkonem ve druhé půli si vysloužil plný zisk.

Zápas začal pořádně zostra a v prvním poločase měly oba týmy několik šancí posunout skóre. Padla ovšem jediná branka, když se hned v úvodu po rohovém kopu a přiťuknutí Takácse trefil z malého vápna hlavou Jiří Klíma.

Domácí tým nenašel recept na Šedu. Nejvíc práce měl boleslavský gólman s utaženou ranou Jánoše, kterou vyrazil, a s udržením čistého konta mu pomohl i praporek pomezního sudího. Po hezky sehrané standardce a dlouhém centru Fleišmana totiž Svozil sklepl před prázdnou branku Stronatimu a ten zblízka vyrovnal, nacházel se však v ofsajdu.

Navýšit vedení Středočechů mohl krátce před poločasem na druhé straně hřiště Ladra. Po akci Zmrhala se k němu odrazil balon a Ladra pálil pohotově po zemi, Laštůvka si s jeho prudkou ranoz poradil.

Celkem statistici napočítali v úvodním dějství hned osm střel na branku – tři Baníku, pět Boleslavi. Platil nejtěsnější stav skóre 1:0 pro hosty.

Deset minut po pauze se Ostravané radovali z vyrovnání, po Kuzmanovičově prodloužení se zblízka trefil mezi nohy Šedy Zajíc. Podruhé v zápase nicméně Baníku upřelo gól ofsajdové postavení střelce. V 64. minutě už se domácí tým konečně dočkal.

Takács ve vápně podrazil Ndefeho, viděl žlutou kartu a z nařízené penalty srovnal Dyjan Carlos de Azevedo. Byl to desátý gól brazilského šikuly v ligovém ročníku, navíc skóroval (stejně jako boleslavský Klíma) i ve druhém vzájemném utkání obou soupeřů.

Čtvrt hodiny před koncem navíc Ostrava dokonala obrat. Střídající Daniel Tetour si seběhl na průnikový pas Buchty a křížnou ranou na zadní tyč prostřelil Šedu. Také on se tak prosadil v obou letošních duelech Baníku s Boleslaví.

Závěr utkání přinesl ještě dvě větší šance domácích, Buchta s dorážejícím de Azevedem ani potom unikající Kaloč ale na Šedu už nevyzráli. Baník nicméně zápas zkušeně dovedl ke konci a dokráčel si pro výhru 2:1.

Boleslav prohrála poprvé po čtyřech utkáních s bodovým ziskem. Šanci na nápravu bude mít hned v sobotu, kdy hraje doma se Slovanem Liberec.

Ondřej Smetana (asistent trenéra Ostravy): "Pomaleji jsme se rozjížděli, ale myslím, že na klucích bylo vidět, že chceme vyhrát a šli si za tím. Celý zápas jsme si vytvářeli šance a myslím, že jsme to nakonec zaslouženě otočili a vyhráli. Museli jsme si to ale odpracovat. Poločas nám trvalo, než jsme se rozběhali. Ve středu hřiště nás párkrát přehráli, tam nám to párkrát zaskřípalo, ale jinak jsme nehráli špatně. Kluci si to odbojovali, zvládli to houževnatostí, kvalitou. Je to pro nás velmi cenné vítězství, cenný obrat. Boleslav má nesmírně kvalitní tým."

Karel Jarolím (trenér M. Boleslavi): "Nevstoupili jsme do zápasu špatně. Byli jsme nebezpeční, podařilo se nám dostat do vedení, měli jsme i jiná zakončení. O půli jsme si říkali, že musíme pokračovat klidně, ale prvních 20 minut jsme se sami dostali pod tlak a většinu útočných akcí jsme pokazili už v zárodku. Před penaltou jsme byli ve špatném postavení v obraně. Pak se po momentu, kdy se podle mě dal zapískat faul na Douděru, Baník dostal do vedení. Snažili jsme se ještě o srovnání skóre, ale nepovedlo se nám to. Z naší strany tam ve druhém poločase byla spousta nepřesností, kazili jsme laciné míče, a když jsme se dostali k balonu, jen jsme ho odkopli, místo abychom se snažili hrát konstruktivně."

FC Baník Ostrava – FK Mladá Boleslav 2:1 (0:1)

Branky: 66. de Azevedo (pen.), 74. Tetour (D. Buchta) – 10. Jiří Klíma (Takács). Rozhodčí: Orel – Hájek, Paták. Karty: 30. Malínský (MBL), 64. Takács (MBL), 79. Dancák (MBL).

FC Baník Ostrava: Laštůvka (C) – Sanneh, Svozil, Stronati, Fleišman – de Azevedo (86. J. Pokorný), Jánoš (86. Fillo), Kuzmanović (56. Tetour), Kaloč, Ndefe (69. D. Buchta) – Zajíc (56. O. Šašinka).

FK Mladá Boleslav: Šeda – Douděra, Jakub Klíma, Takács, Preisler – Budínský (C) (76. Matějovský), Dancák – Ladra (76. Skalák), Zmrhal, Malínský – Jiří Klíma (61. Drchal).