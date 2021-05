Boleslavští si výrazně pomohli v minulém kole. Na půdě Slovácka, čtvrtého týmu tabulky, který je letos ve skvělé formě a bojuje o účast v evropských pohárech, zvítězili 1:0. Jedinou brankou rozsekl zápas útočník Václav Drchal a přisoudil středočeskému celku velmi cenné body.

„Pro nás to jsou po dvou porážkách hodně důležité body v boji o záchranu. Z psychologického hlediska půjdeme do zbývajících zápasů klidnější,“ prohlásil po úspěchu v Uherském Hradišti kouč Karel Jarolím.

Zbrojovka v posledních dvou ligových kolech remizovala, po bezbrankové domácí plichtě s Teplicemi uhrála v minulém utkání na Baníku Ostrava bod po výsledku 1:1. Stále je ovšem Brno namočené v sestupových starostech – na patnácté Teplice ztrácí čtyři kola před koncem čtyři body.

„Chceme se o to ještě porvat. Soustředíme se na další zápas, který potřebujeme zvládnout, pokud chceme v závěru sezóny pomýšlet na nějaké drama. Boleslav má silný tým, podle jmen patří v tabulce asi výš, naposledy vyhráli na Slovácku. Pro nás je každý domácí zápas těžký, stále se nám nedaří to prolomit. Chceme zápas zvládnout, nechat tam všechno a navázat na bojovný výkon z Baníku,“ hlásí před utkání útočník Zbrojovky Jan Hladík.

Obě mužstva se spolu zase střetnou po necelých čtyřech měsících. První vzájemný duel odehrály na úvod jarní části ligového programu – 16. ledna skončil zápas na půdě Mladé Boleslavi remízou 1:1. Hosté tehdy vedli zásluhou branky Luďka Pernici, srovnání zařídil kapitán Bolky Marek Matějovský.

Tentokrát by remíza nic moc nevyřešila – Zbrojovce by nepomohla ve snaze o udržení, Boleslavi by zase ještě nedala definitivní jistotu. A tak budou oba celky chtít vyhrát. „Podobně jako v předchozím zápase na Slovácku chceme bodovat i v Brně a definitivně tak potvrdit jistotu prvoligové příslušnosti Mladé Boleslavi,“ říká boleslavský trenér Karel Jarolím.

Utkání 31. kola nejvyšší soutěže mezi Brnem a Boleslaví začne v sobotu v 17 hodin v brněnské Wedos Areně.