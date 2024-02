/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Mladé Boleslavi remizovali ve 22. ligovém kole v Hradci Králové 0:0. Oba týmy prodloužily čekání na vítězství v nejvyšší soutěži. "Votroci" nevyhráli čtyřikrát za sebou, Středočeši dokonce osmkrát. Boleslav zůstala v neúplné tabulce sedmá, zatímco Východočeši třináctí.

Atmosféra v Malšovické aréně. | Video: Deník

Poslední vzájemný zápas skončil v září pro Hradec debaklem 1:5. Do loňské formy má ale tým Mladé Boleslavi v současné době daleko.

"Diváci neviděli moc pěkné utkání," hodnotil rozhodně méně cennější remízu než před dvěma týdny v Plzni trenér David Holoubek a navázal: "Bylo to jednoznačně ovlivněno stavem hrací plochy, která byla horší a horší. Vypracovali jsme si na začátku šanci, Hilál ji ale neproměnil a pak už to bylo spíš jako ragby. Jestli to byl fotbal, tak ne fotbal mýma očima."

Po domácí porážce s Ostravou 1:3 Středočeši vyrukovali s kompletně pozměněnou útočnou vozbou. Vypadl nejen zraněný Pulkrab, který má zlomené ruce, ale jen na lavičku usedli i dva nejlepší střelci týmu v ligové sezoně - člen širší reprezentace Kušej a Mareček. Do základu se vrátil zkušený tvůrce hry Matějovský.

"Proč jsem nepostavil Kušeje? Chtěli jsme dát příležitost souhře Ladry se Solomonem, příště to může být zase jinak," okomentoval Holoubek pro mnohé překvapivý tah.

V deváté minutě po chybě domácí obrany šel Hilál sám na brankáře, ale Zadražila nepřehodil. Na druhé straně se ocitl v dobré pozici Kučera, ale hradbu obránců, kteří se obětavě vrhli proti jeho střele, nepřekonal.

To bylo až do konce prvního poločasu všechno, hrálo se prakticky jen mezi šestnáctkami a brankáři žádnou práci neměli. Hradečtí sice měli mírnou převahu, ale vytěžili z ní jen sedm rohových kopů.

Úvod druhého poločasu byl přece jen rušnější a střely na branku přibývaly. Hned po změně stran šikovně vypálil z dálky Ladra, ale Zadražil byl připraven. Hosty na druhé straně několikrát podržel brankář Trmal. Reflexivně nohou vyrazil Šašinkův volej zblízka, zneškodnil i pokus Čiháka a Koubkovu střelu z hranice šestnáctky.

Po necelé hodině hry trenér Holoubek vrátil do sestavy ofenzivní trio Mareček, Jawo, Kušej, ale obraz hry se tím nijak výrazně nezměnil. Mareček, který dal v podzimním zápase Hradci dva góly, sice 10 minut před koncem nebezpečně vystřelil, jenže Zadražila nezaskočil.

"Pozitivní je snad jen to, že jsme to sehráli s nulou. Dozadu to tým slušně odpracoval. Trmal nás dnes podržel, přestože ho tahal stehenní sval," dodal trenér, který tak stále čeká na první ligovou výhru s Boleslaví. Ta od listopadového triumfu nad Pardubicemi vybojovala v osmi zápasech jen tři body za remízy.

Hradečtí remizovali ve třetím kole za sebou. Ani jejich trenér Václav Kotal nebyl z výsledku nějak nadšený. "Připadám si už jako kolovrátek. Mohu jen opakovat to hodnocení, co jsme měli v Olomouci. Nedostaneme gól, máme 14 střel, 12 rohů, ale výsledek nula. Panuje frustrace z toho, že nedokážeme dát gól a získat tři body."

Také on zmínil terén malšovického stadionu. "Pravá polovina hřiště - to je tragédie, je tam hodně písku, málo trávy, tam se nedá mluvit o kombinaci. Fotbalu to neprospívá, ale je to pro oba stejné."

FC Hradec Králové - FK Mladá Boleslav 0:0

Rozhodčí: Zaoral - Caletka, Žurovec - Machálek (video). ŽK: Spáčil, Šašinka - Karafiát, Jawo. Diváci: 5509.

Hradec: Zadražil - Klíma, Čihák, Spáčil (83. Harazim) - Čmelík (83. Juliš), Kodeš, Kučera, Krejčí - Kaštánek (57. Pudhorocký), Šašinka (74. Pilař) - Vašulín (57. Koubek). Trenér: Kotal.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Král, Fulnek - Karafiát, Sakala - Ladra (72. Vaníček), Matějovský (59. Mareček), Solomon (59. Kušej) - Hilál (59. Jawo). Trenér: Holoubek.