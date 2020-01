Druhý den herního soustředění měl kouč fotbalové Mladé Boleslav Jozef Weber našlapaný událostmi. Jeho tým v semifinále Tipsport Malta Cupu sice přehrál Dunajskou Stredu vysoko 5:0, Boleslav ale přišla o kapitána Matějovského. Večer pak dorazila do středomoří zpráva o prodeji Nikolaje Komličenka na moskevského Dynama. „Počítám, že se už nevrátí,“ větřil ale přestup kouč po zápase, kdy ještě nebylo jasno o definitivě přestupu ruského šutéra.

Co jste říkal zápasu?

Před rokem jsem se tady po prvním zápase zlobil. Teď je to ale příjemné hodnocení. Zatím je to hledání nástupců za hráče, kteří odcházejí, a budeme je hledat mezi mladými hráči. A ti, kteří dnes nastoupili, ukázali, že se dá po této cestě jít, pokud budou pracovat.

Přišli jste ale o kapitána Matějovského…

To je obrovská nepříjemnost. Nedá se nic dělat, zranění patří k fotbalu. Mára je silný, věřím, že se k týmu brzy vrátí. Na druhou stranu je to šance pro další hráči, pokusit se ho nahradit. Ale opakuji, že to pro nás je velká nepříjemnost.

Vrátí se ještě v osmatřiceti letech?

Věřím, že ano. Nejsem sice majitel klubu, ale Mára v něm bude jako Boleslavák působit asi doživotně. A pokud má jít trénovat dorost, nebo ještě hrát, tak mu radím, ať ještě hraje. My jsme připraveni mu pomoct s návratem.

Jak těžko se bude nahrazovat na hřišti a v kabině?

V kabině bude i zraněný! A na hřišti se o to musíme pokusit.

A nahrazovat budete muset i Komličenka.

Toho nahrazujeme už třetí přestupní období, na to jsme připravení. Sami jste viděli, že máme do útoku Klímu, Wágnera. Ladra je také připraven, byť teď měl nějaký lehčí zdravotní problém. A věřím, že přijde ještě jeden útočník. Ale chci zmínit jinou věc. Když přicházel Komli do Boleslavi, tak také nebyl žádnou hvězdou. V Boleslavi byl také až třetím útočníkem za Golgolem a Magerou a dokázal se vypracovat. Boleslav nekupuje hvězdy. Proto je teď na dalších hráčích se také takto vypracovat.

Je tím útočníkem, který má přijít Tomáš Zajíc?

Ano je.

Jak se vám zatím líbí podmínky na Maltě?

Jsou výborné! Tréninkové zázemí skvělé, hotel vysoký standard. Nemáme žádný problém a pokud vydrží toto ideální počasí, tak to bude vynikající. Snad to sobotní zranění bylo poslední.