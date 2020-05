Měla to být česká premiéra. Fotbaloví fanoušci v Mladé Boleslavi se těšili, že zápasy svého celku budou moci sledovat v autokině, které vzniklo nedávno na parkovacích plochách nákupního centra Olympie. Několikrát do týdne na něm probíhají projekce filmů, přičemž kapacita improvizovaného kina je padesát automobilů.

„Byl to náš nápad. Řešili jsme to se společností Kultura města a přišlo nám to jako dobrá alternativa pro fanoušky,“ komentoval manažer komunikace boleslavského klubu Jiří Koros.

Zápasy se ale v autokině nakonec vysílat nebudou.

Důvod?

Klub nedostal povolení od držitele licence na vysílací práva společnosti O2 TV.

Přesto se však dá očekávat, že několik desítek diváků přece jen zápasy Boleslavi, a to hned ten úterní proti pražské Slavii, na vlastní oči uvidí. Předpokládá se totiž, že se ve výrazné míře zaktivuje tribuna VIP Sever.

Přesně tak nazývají místní obyvatelé balkony panelového domu za severní brankou boleslavského stadionu. Z vyšších pater tohoto domu je totiž skvělý výhled na celé hřiště. Klub zde v minulosti plánoval stavbu čtvrté tribuny, která by celý stadion uzavřela. Ale kvůli odporu majitelů bytů, jejichž sdružení nájemníků patří právě inkriminovaný pozemek, kde by tribuna stála, se nepodařilo záměr realizovat. Fotbalový kotel pak na pozorovatele z balkónů křičel posměšné „Nečumte z voken,“ na což ti reagovali vyvěšením transparentu VIP Sever.

A právě vyprodané balkóny na VIP Sever se dají očekávat hned v úterý.