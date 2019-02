Právě z těch důvodů vedení klubu na lavičku ve druhé polovině podzimu povolalo zkušeného trenéra Luboše Urbana. A nemusí litovat. Snad jen s výjimkou zápasu v Souši Kohouti ve zbylých herně nepropadali. Vzrůstající sebejistotu pak korunovali překvapivou, ale nikoli nezaslouženou závěrečnou výhrou 2:1 v Brandýse.

„Všem jsme ukázali, že Libiš bude na jaře zlobit,“ hřeje jednašedesátiletého stratéga nad očekávání vydařená tečka za kalendářním rokem.

Na poslední chvíli jste vyskočili ze sestupové příčky. To pro vás musí být velkým povzbuzením…

Holubi se samozřejmě počítají až na konci. V danou chvíli ale pro nás byly tři body z Brandýsa, pro který to byla vůbec první domácí porážka, velmi cenné. Říkám klukům, že při dobré organizaci hry a vyvarování se nějaké velké triviální chyby, se dá hrát i s mužstvy z první pětky. Přesvědčili jsme se o tom už proti Neratovicím (po bezbrankovém průběhu porážka na penalty – poznámka autora). I my máme v mužstvu slušné hráče, ale srážely nás hrozné individuální hrubky, nebo že někdo něco vypustil.

Dá se mluvit o nějaké dílčí spokojenosti?

Na to je strašně brzy. Ta bude, pokud budeme na nesestupovém místě po třicátém kole. Ukázali jsme ale, že už nejsme nějací nazdárkové a soutěž chceme zachránit. Že jsme se přiblížili některým mužstvům před námi, je pro nás samozřejmě jen dobře. Když si vezmete naše vylosování, tak v součtu s posledním zápasem podzimu hrajeme třikrát za sebou venku. I z tohoto pohledu pro nás byly body z Brandýsa, kde se jen tak nevyhrává, zlaté.

Pozice Libiše je asi veselejší, než když jste ji s osmi body na kontě (z toho tři po kontumaci zápasu v Ostré) přebíral, že?

Určitě. Pro kluky jde hlavně o motivaci, že to jde a jejich postavení nebylo tak beznadějné, jak vypadalo. V sedmi zápasech jsme udělali devět bodů. Kdyby se průběžně takto bodovalo, tak je mužstvo někde jinde. Ukázali jsme, že chceme. Uvidíme, kam to půjde dál. Když vhodně doplníme, tak myslím, že by nám střed tabulky slušel.

Sám jste to naznačil – budete chtít mužstvo v zimní přestávce doplnit?

Po sedmi zápasech samozřejmě nějakou představu mám. Je to i o ekonomice, na co máme, či ne. Spousta hráčů je dneska pohodlných, nejraději by nedojížděli a brali velké peníze. Ty ale takové kluby nemají. Ale doplnit určitě chceme.

Na jakých postech?

Chci útočníka, záložníka a stopera. Ale bude to obrovsky těžké. Navíc potřebujeme všechny hráče udržet, z toho musíme vycházet. Pak se můžeme s vedením bavit, koho bychom udělali. Všechno do sebe musí zapadat.

Určitě už máte jasno o zimní přípravě…

Začneme někdy okolo osmého ledna. Domluvených mám asi šest přáteláků, většinu v sobotu dopoledne a na umělkách.