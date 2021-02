„Té špíny už bylo dost,“ řekl 56letý herec v rozhovoru pro Deník. Prostředí zná víc než dobře – fandí Bohemians a obléká dres týmu Real Top Praha s dalšími osobnostmi.

Dá se říct, že jdete do boje. Po boku legendárního Vladimíra Šmicera a dalšího herce Petra Čtvrtníčka jste natočil několik spotů, které mají pobavit i vyburcovat fotbalové prostředí. Rozmýšlel jste si to dlouho?

Kdepak. Bylo to rozhodnutí na první dobrou. Oslovili mě lidé z Fotbalové evoluce jako Ondřej Lípa a právě Vladimír Šmicer. Znám je řadu let, vážím si jich, jsou to podle mě charakterní lidé. Navíc je ta kampaň dobře nastavená.

Zastavil bych se u té vámi zmiňované charakternosti. Stávající funkcionáře tedy odsuzujete?

Víte, nebýt Bohemky, tak už fotbal dávno neřeším. Proč si také kazit náladu? Nebaví mě koukat na sport, ve kterém je výsledek často dohodnutý předem. Proč na to nechat koukat děti? Když potom vidíte, co dělají rozhodčí…

Chcete kampaní probudit veřejnost?

Je důležité to zkusit. Věřím, že se poměry mohou změnit, a je fajn pro to něco udělat.

Zdroj: Fotbalová evoluce

Fotbal letos čekají volby. Stejně jako v politice tady bude asi dusno…

Přesně. Myslím, že fotbal odráží situaci ve společnosti. Jsme v krizi, ale bublá tady nespokojenost.

Co vy osobně kvitujete na Fotbalové evoluci?

Vrátím se k politice – s lidmi musíte mluvit, pomáhat. Ne jim jen pořád něco slibovat a nařizovat. Stejné je to se Šmícou a spol. Vždyť oni nestojí o funkce a moc, jen ten fotbal mají rádi.

Vy ho máte taky rád. Žijete jen Bohemkou?

Ne, to ne. Sleduju pohárové zástupce, takže když v Evropě hraje Slavia nebo Sparta, fandím i jim. A samozřejmě také reprezentaci. Jsem fanoušek České republiky.

To mě přivádí k otázce špičkování se s kolegy herci. Třeba s Davidem Novotným, velkým sparťanem, jenž byl dlouho vaším parťákem v Dejvickém divadle… Bavíte se o fotbale?

To víte že ano. David je fotbalista od žákovských let, já jsem se k tomu dostal až v 35 letech. Ale měli jsme to štěstí, že jsme se ocitli v jednom týmu.

Je tedy mezi vámi rivalita?

Rivalita mezi námi je velká a každý máme svou hlavu. Někdy je to až drsné. Na druhou stranu my v Dejvickém divadle jsme na černý humor zvyklí. Vždycky je to v rozumné míře.

Pojďme zpátky k poměrům v českém fotbale. Říkal jsem si, že moc velké podpory od klubů se „reformátorům“ nedostalo. Jak si to má člověk vysvětlit?

Snadno. Největší kluby se do toho amorálního systému samy zapojily. Šokovalo mě, že sportovní ředitelé volali rozhodčím nebo soudruhu Berbrovi, aby to byla aspoň rovina.

Předpokládám, že narážíte na Slavii, že?

Pan Tvrdík na začátku sliboval, že chce čistý fotbal. A potom od toho upustil. Kluby by si znovu měly položit otázku, zda by nebylo lepší z toho autobusu vystoupit. Udělat tlustou čáru. Nebude to jednoduché, ale teď je té špíny strašně moc.

Myslíte, že funkcionáři mají strach?

Určitě. Nejsou v jednoduché situaci. Kalkulují. Čekají, co ještě vypadne.

Kdo může být ještě hybatelem dění?

Trošku mě znepokojuje přístup některých sponzorů. Představte si sportovce, který podvádí. Dopuje. Jakmile se to zjistí, jednoduše je potrestán. Jednou, dvakrát, dost. To je správně. Jenže tady korupce velkým hráčům asi nevadí…

Já bych řekl, že to sponzoři musejí mít spočítané.

Něco takového jsem také zaznamenal. Prý "když my odejdeme, hned tam přijde náš konkurent."