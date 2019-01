/ROZHOVOR/ Učil se ve Španělsku či v Itálii, nyní bude předávat zkušenosti v divizi. František Šturma je od ledna novým trenérem fotbalistů Kolína.

Fotbalový trenér František Šturma. | Foto: Archiv

„Nevím, co bych měl od tohoto angažmá očekávat,“ řekl s úsměvem šestačtyřicetiletý profesionální trenér. „Ale teď vážně. Myslím, že musíme všichni hodně poctivě zapracovat a dostat fotbal v Kolíně na lepší úroveň. Město Kolín si zaslouží, aby se v budoucnu hrálo výš, než je tomu doposud,“ dodal.

Kdy přišel první kontakt s vedením Kolína a jak dlouho jste se rozhodoval?

První kontakt byl kolem dvacátého prosince od pana Linharta a potom od pana Havrdy. Sešli jsme se a během krátké doby jsme se dohodli na spolupráci. Chtějí udělat v Kolíně do budoucnosti změny a já jim v tom rád pomohu, když to bude v mých silách (smích).

Měl jste i jiné nabídky?

Ano, v posledním období mi přišlo několik nabídek, například z Afriky, z první ligy z Beninu. To byla velice zajímavá nabídka, ale není tam úplně bezpečno a zdravotnická péče velice špatná. Potom jsem měl nabídku z Gruzie a v poslední řadě jsem jednal s polským klubem hrajícím nejvyšší soutěž. Tam ale vybrali jiného kandidáta. Takže momentálně jsem byl bez angažmá a Kolín mám z domova opravdu kousek, tak mu chci pomoci.

Kolín hraje divizi. Jak dobře znáte tuto soutěž?

Musím se upřímně přiznat, že poslední dobu jsem divizi vůbec nesledoval, ale budu se snažit soustředit na náš tým a vštěpit mu hru, kterou se budeme chtít prezentovat.

První trénink jste měli 11. ledna. Oproti předchozím zimním přípravám je to trošku pozdější termín…

Myslím, že termín zimní přípravy je dostačující. Zimní přípravu ještě celou naplánoval trenér Jarda Havrda a byla připravena velice dobře, za to mu patří velké poděkování. Do mistrovského utkání máme osm týdnů tréninku, a to je dostačující na dobrou přípravu.

Na jakou zimní přípravu se hráči pod vaším vedením mohou těšit?

Zimní přípravu hráči celkově nikde nemají rádi, ale všichni si potom uvědomí, že bez ní nemůže být tým ani klub úspěšný. Já mám rád poctivé hráče, kteří dobře pracují a chtějí v životě něco dokázat. Příprava je pestrá, máme hodně přípravných utkání i soustředění na stmelení kolektivu, na kterém si hráči i trošku odpočinou od fotbalu. Budeme využívat při kondici i jiné druhy sportu.

Netajíte se ambicemi trénovat vyšší soutěže. Kolín tedy berete jako přestupní stanici?

Neberu to jako přestupní stanici, beru to jako výpomoc a pro mě novou výzvu posunout hráče a tým výše. Za každou nabídku jsem nesmírně vděčný a vážím si ji. Jakmile se jakákoliv nabídka naskytne, vše dobře zvážím, jako to dělám vždy. Nyní jsem trenérem FK Kolín a budu dělat maximum pro to, abychom byli úspěšní. Na nic jiného nyní nemyslím.

V nedávné době jste trénoval na Slovensku…

Celkem jsem na Slovensku působil čtyři roky a nedám na něj dopustit! Povedlo se nám v Michalovcích historicky postoupit do první ligy, a to jsou okamžiky, které se vám vryjí do paměti na celý život. Potom jsem trénoval v Popradu, který hrál druhou ligu. Tam se nám také společně povedlo něco výjimečného. Ve Slovenském poháru postoupit přes tři ligové týmy (všechny zápasy se hrály na hřištích soupeřů) až do semifinále. Také to byl historický úspěch v tomto klubu. Takže já mám na Slovensko jenom ty nejlepší vzpomínky.

V Michalovcích jste byl nejdříve asistent Vlastimila Petržely. Jaká s ním byla spolupráce?

Spolupráce byla velice dobrá, byla to dobrá škola života. Spoustu věcí jsem si od kolegy vzal. Po dvou letech naší spolupráce jsem se zase chtěl vrátit do role hlavního trenéra jako před tím a jít svojí vlastní cestou.

Absolvoval jste stáže v italských klubech Juventus Turín a Lazio Řím. Jak moc vás to obohatilo?

Snažím se celý život vzdělávat a učit novým věcem, proto se snažím vzdělávat v zahraničí, a pokud možno v těch nejlepších klubech na světě. Ještě jsem absolvoval stáž ve Španělsku, v Realu Madrid a ve Valencii. Spoustu poznatků a informací z těchto zahraničních vzdělávacích stáží se snažím používat a aplikovat v praxi.

Máte v plánu ještě nějakou stáž? V současné době je v kurzu Anglie.

Určitě se v budoucnu opět chci dozvědět a naučit něco nového a někam se vypravím. Učíme se celý život (smích).

Jaké cíle si s Kolínem dáváte?

Chtěl bych hráče jako jednotlivce každého z nich posunout v jejich kariéře. A týmový cíl je jasný, aby hráče bavil fotbal a aby svými výkony dělali radost nejenom sobě, ale hlavně kolínským divákům.