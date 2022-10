V kostce lze utkání okomentovat třemi větami: Dolní Břežany nechtěly remízu. Dobrovolně se smířily s porážkou 2:3. Hráči odmítli dárek v podobě penalty.

Ovšem když se podíváte na zápis o utkání a začtete se díky Deníku do vyjádření aktérů, pochopíte, že se v pátek kousek za Prahou děly dost zvláštní věci.

„Hrálo se o první místo, zápas měl patřičný náboj a emoce. Bohužel, verdikt rozhodčího na konci týkající se sporné penalty přinesl nešťastné rozuzlení,“ řekl Tomáš Pata, kapitán Dolních Břežan a někdejší funkcionář, který dřív působil jako vedoucí seniorského národního týmu.

Atmosféra v Dolních Břežanech během televizního utkání v roce 2019

Rozhodčí Martin Koubek přistoupil k utkání poněkud svérázně.

„Jsme zvyklí, že nás nepískají přesní sudí. Chyby se stávají, ostatně my také nehrajeme fotbal jako profesionálové. Ale tady bylo hned od začátku znát, že tenhle chce jít na ruku domácím,“ líčil Michal Hrdlička, hráč Všenor, jinak televizní moderátor a manžel tenistky Karolíny Plíškové.

První penalta možná, druhá ne

Na hřišti došlo k opravdovým bizarnostem v duchu „pralesu“.

Jeden příklad za všechny? Hráč Dolních Břežan tečoval míč do autu. Asistent rozhodčího ukázal, že vhazovat budou hosté. Hlavní arbitr však toto rozhodnutí změnil. A stál si za svým, přestože se domácí hráč běžel přiznat. Přesto se Všenory dostaly k balonu, soupeř jej totiž radši zakopl.

Fotbalová rodina Bílků. Syn radí otci, jak hrát v „pralese“

Nejvíce se však mluvilo o penaltách.

Už první pokutový kop pro Dolní Břežany, díky kterému v 73. minutě vyrovnaly na 2:2, způsobil rozruch. „Možná byl, možná ne. Těžko říct. Někdo říkal, že to bylo sporné,“ uvedl sympaticky Pata.

Druhý moment v samotném závěru ovšem již popudil takřka všechny na hřišti. Rohový kop, skrumáž ve vápně a najednou hvizd rozhodčího. Údajně viděl, že se někdo z obránců dotkl míče rukou.

Bílek, ředitel Slavie (nyní vyšetřovaný etickou komisí fotbalové asociace kvůli možnému ovlivňování zápasů rezervy sešívaných), na to už neměl žaludek.

Ovlivnil sportovní ředitel Slavie dva zápasy? Bílka vyšetřuje etická komise

„Nikdo tu penaltu neviděl. A když na protest odešli Jirka Bílek a pak další, i Michal Hrdlička, rozhodli jsme se, že končíme,“ dodal Pata. Soupeře gesto potěšilo. Však do Břežan nakoupili a poslali soudky piva. „Klobouk dolů, až na jejich trenéra, tomu se to fair play nelíbilo,“ prozradil Hrdlička.

Kritika rozhodčího a vyloučení

Ale zpět k rozhodčímu. Mladý arbitr byl letos potřetí nominován na mač Dolních Břežan (a podruhé na Všenory). „Co jsem zaslechl, je hodně ambiciózní. Rád by se dostal až mezi profesionály do ligy,“ poznamenal Hrdlička.

Hostům v tomto zápase neváhal vyloučit trenéra za dvě kritická prohlášení. První znělo podle zápisu takto: „Co to tady vyvádíš, sakra?!“ Druhý výlev měl toto znění: „Už tady nevyváděj, ty Švejku!“ Červenou viděl i kapitán Všenor. Stačilo, že v závěru naštvaně bez jediného slova odešel ze hřiště.

A tady je hodně prostoru ke spekulacím.

Bylo to náhodné? Dolní Břežany si v poslední době na rozhodčí nemají proč stěžovat. Zlí jazykové tvrdí, že je to kvůli osobě Kryštofa Mencla, který je členem představenstva klubu. Zároveň má moc i zkušenosti. Vede totiž komisi rozhodčích o stupeň výš, v Praze. A do toho se jako pomezní kdysi pohyboval v okruhu kontroverzního bafuňáře Romana Berbra.

Šokující odposlechy: Berbr radil Slavii, jak ovlivnit rozhodčí v Lize mistrů

V okrese Praha-západ se pohybuje spousta zajímavých osobností. Zdejší svaz vede někdejší fotbalista Jan Rajnoch, který už vzkázal, že se zápasem zabývá.

A nejde jen o podivný výkon rozhodčího.

Komise budou muset hledat v řádech, jak (ne)potrestat oba kluby bojující o postup do kraje. Zní vám to zvláštně? Je to tak. Utkání nebylo oficiálně dohráno - ačkoliv rozhodčí nařídil penaltu, nekopala se. To nejde. „Možná dostaneme pokutu. Ale třeba jen kontumují ten nedohraný zbytek zápasu,“ uzavřel Pata, sám člen výkonného výboru okresního svazu.