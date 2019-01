Kvůli problémům se založením stavby nového zázemí fotbalového hřiště v Postoloprtech se o několik měsíců odkládá jeho přesun. Původní termíny hovořily o začátku v loňském roce, dřív než letos na jaře se ale nezačne.

Hřiště v Postoloprtech se posune asi o třicet metrů. Budovy se zbourají, postaví se nové zázemí. | Foto: Deník/Petr Kinšt

Hřiště se posune asi o 30 metrů kvůli plánované výstavbě dálnice D7, zároveň vznikne nové zázemí pro fotbalisty včetně tribuny pro diváky. „Příprava nabrala skluz, neboť nastaly problémy se založením stavby. Bylo třeba provést nový geologický průzkum a přepracovat příslušné dokumentace,“ sdělil postoloprtský starosta Zdeněk Pištora.

Ukázalo se totiž, že pevné podloží pod hřištěm se nachází v hloubce až kolem 20 metrů. Sportovní areál vyrostl zřejmě na navážce, která se v místě objevila kdysi v historii při dnes už nespecifikované těžbě surovin. „Pro nás to také znamená, že se stavba prodraží. Odhadem o pět milionů korun,“ dodal starosta.



V současné době se dokončuje dokumentace pro provedení stavby, město by mělo během února získat stavební povolení. Na jaře chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Pokud vše půjde podle tohoto plánu, stavět se začne na přelomu jara a léta letošního roku.

Práce zaplatí dotace

Právě výběrové řízení na firmu, která práce provede, ukáže, na kolik posunutí hřiště vyjde. Současné odhady hovoří o 30 milionech korun. Tuto částku má město přislíbenou od Ústeckého kraje. Další peníze by mohla pokrýt dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, o kterou požádal přímo fotbalový klub.



V rámci projektu se počítá s posunutím fotbalového hřiště dál od silnice I/7 Praha - Chomutov. Zhruba v jeho současné půli vyroste nové zázemí pro fotbalisty, rozhodčí a diváky: šatny, toalety, sprchy, společenská místnost, občerstvení a nad tím tribuna se sedačkami. Velké náklady si vyžádají zemní práce. Část svahu, do kterého se posunuté hřiště „zařízne“, bude třeba odbagrovat.



Fotbalisté Postoloprt, jejichž dospělé družstvo hraje ústeckou I.A třídu, se na stěhování hřiště připravují. Musí počítat s tím, že letos na podzim a zřejmě i příští rok na jaře se bez něj budou muset obejít. K dispozici mají sousední hřiště s umělou trávou. „Pokud ale bude velké teplo, na hřišti s umělou trávou se nedá hrát. Z granulátu se odpařují látky a produkují nepříjemný zápach. Jsme proto domluveni s fotbalisty v nedalekém Výškově, že bychom některé naše domácí zápasy hráli u nich,“ vysvětlil předseda FK Postoloprty Leoš Svoboda.

Posunutí fotbalového hřiště v Postoloprtech vyvolala plánovaná výstavba dálnice D7. Obchvat města se rozšíří o další dva pruhy. Směrem k městu to nešlo, dopad na životní prostředí v okolí říčky Chomutovky by byl obrovský. Proto se rozhodlo o výstavbě dvou pruhů dále od města, v jejich budoucí trase ale stojí současné zázemí a část fotbalového hřiště. Proto se musí posunout a budovy zbourat.



I když došlo ke skluzu, město má čas. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hned tak stavět nezačne. Chybí mu územní rozhodnutí, dosud nezačalo s výkupy pozemků. „Zahájení zkapacitnění obchvatu Postoloprt je v plánu v roce 2022, uvedení do provozu v roce 2024,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký.