Pět set kilometrů na A třídu. Škváru odměnili fotbalisté výhrou v derby

/FOTO/ O Martinu Škvárovi si můžete myslet leccos. Třeba že fotbal moc prožívá, nebo že vždycky neukočíruje emoce tak jak by si společenský bonton žádal. Ale dlouholetý trenér SK Doksy je krásný fotbalový nadšenec. Kdo jiný by se vydal na zápas I. A třídy ze Znojma na otočku do Doks u Kladna a přerval si rodinný velikonoční víkend. Martina Škváru aspoň jeho tým potěšil, vyhrál derby s Libušínem jasně 3:0 a dál se pere o postup do krajského přeboru.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

SK Doksy - SK Baník Libušín 3:0 (1:0), 1.A.tř.,16. 4. 2022 | Foto: Bohumil Kučera

Kanonýr Deníku Zraněný obránce šel ťapkat do útoku. Byly z toho čtyři góly! Při neúčasti Václava Kohouta ve víkendovém zápase našel lídr z Řepova na hrotu útoku nečekanou… Přečíst článek > „Jsem rád, že jsem nejel nadarmo dvě stě padesát kilometrů tam a hned zase zpátky, protože po zápase se vracím. Je to derby, vyhrálo se 3:0, krásný výsledek,“ usmál se Škvára, který tráví s rodinou a přáteli prodloužený víkend na jihu Moravy. Doma mu tenhle výlet jistě odpustí. Jeho rodina má sport ráda, manželka hrála špičkový basketbal, brácha i syn hráli či hrají fotbal a táta Jiří kopal dokonce nejvyšší soutěž za Kladno. Sám Škvára cítil, že musí být s týmem, protože před týdnem Doksy nezvládly duel na hřišti předposledního Sedlece-Prčice a v kabině musel kouč udělat trochu průvan. „Jsem rád, že to zabralo. Sice máme pořád dost nemocných, ale někteří se uzdravili a týmu pomohli,“ chválil dvojici Nesládek – Chaloupka. Fenin si prožil peklo. Bývalého reprezentanta brutálně zbili fanoušci Barcelony Zejména Aleš Nesládek byl důležitou postavou zápasu. V první půli to byl právě on, kdo otevřel skóre z pokutového kopu poté, co šanci Doks zmařil nedovoleně Křenek. Libušín ještě předtím litoval nastřelené tyčky Kaválkem, domácí si zase rvali vlasy po tutovce Balíka do prázdné brány. Rozhodl vstup do druhého poločasu, kdy mohl Baník změnit kolo dějin, ale ze čtvrthodinového náporu gól nevytěžil. Dvě šance měl Kaválek, velkou i Obradovič, jenže jindy prověření šutéři Tesaře v bráně ani neprovětrali. „Na můj vkus jsme hráli až moc staženě, přitom jsme upozorňovali kluky, že Libuším prohrává o gól a bude chtít vyrovnat. Naštěstí to po chvíli zase začalo fungovat,“ byl rád Martin Škvára. Jeho tým definitivně uklidnily nejprve nególové pěkné rány Dlouhého či Fišera a pak další dvě hezké branky v síti Poráčanina. Nejprve hlavičkoval dokonale nejmenší muž na hřišti Balík a pak se znovu trefil Nesládek, který po zranění potvrdil, že góly dávat nezapomněl. „Je neuvěřitelný. Tři měsíce byl bez zápasu a dá dva góly,“ kroutil hlavou Martin Škvára. Měl vrátit míč soupeři, místo toho skóroval. Hráči si pak nechali dát gól Libušín aktuálně takového bombera vepředu nemá, to bylo vidět hlavně v úvodu druhého dějství. „U nás je změna, že přišli dva kluci, kteří umí hrát fotbal a my si až moc jdeme jen zahrát, nebo aspoň většina hráčů. A je jim jedno, jak výsledek dopadne. Jenže o tom zahrát si fotbal není, spíš o tom, jak zabojuješ a jestli dáš góly,“ hodnotila sklesle opora Libušína Tomáš Abrham výkon svého týmu a litovala dění po přestávce. „My měli dobrý vstup, tři šance, standardky, závary, ale nedáme nic. Pak dostaneme na 2:0 a byl konec, protože nemáme tak silný mančaft, abychom otáčeli dvougólové manko,“ uznal. To Martin Škvára byl v úplně jiné náladě. „Dneska vytknu mužstvu snad jedině pár neproměněných šancí. Mrzí mě spíš naše zranění, ale jsem rád, že máme tak široký kádr a hráče vždycky dokážeme nahradit,“ dodal Martin Škvára než nasedl do auta a odfrčel užít si zbytek Velikonoc.

Nejlepší fotbalové zpravodajství ze všech soutěží získáte jen na Deník.cz. Staňte se digitálním předplatitelem a budete číst o fotbale, a také o všech lokálních sportech bez omezení. Pro fanoušky nyní sleva 20 %. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu