Karban s rozhodčím Jeřábkem nejdříve rozehrál Lauda, který poslal k zemi protihráče bránícího rychlé rozehrávce přímého kopu. Sotva ale k rozehrání došlo, vyrazila červená do akce znovu a opakovaně.

Domácí Hrdina na půlce sestřelil Majzlera. Ze hry tak vyřadil nejen zraněného soupeře, ale i sebe. Své si na adresu vyloučeného hráče Libčic od plic řekl trenér a v utkání vedoucí Byšic Daniel Hnízdil. Červenou tak viděl i on. Po ní se navíc dostal do křížku i s rozhodčím. Dojít mělo i k jeho odstrčení, což trenér nepopírá, ovšem přidává, že jako první strkal rozhodčí jeho.

Každopádně fyzický kontakt nebyl pro rozhodčího důvodem v utkání nepokračovat. A v jeho zbytku tasil redku ještě dvakrát. Co do činění s disciplinárkou bude mít i kapitán hostí Petr Svačina – v přerušené hře se rukama rovněž on opřel do soupeře. Smutnou tečku pak v nastavení udělal dalším červeným faulem sotva dvacetiletý Macháček.

Jeden z přísnějších trestů nejspíš čeká za výhrůžky a nadávky na kouče Hnízdila. Ten potvrdil, že jej vytočil soupeřův zákrok na jednoho z jeho hráčů. „Po odehrání balonu trefil jeho stojnou nohu, se kterou byl rok doma a teprve v červnu mu vyndavali šrouby,“ objasnil, co bylo pomyslnou rozbuškou. Komise má o "zábavu" postaráno…