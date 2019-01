Teprve osmnáctiletý fotbalista Pavel Hezoučký mění dres. Už nepůsobí ve Spartě, kam odešel z českobudějovického Dynama, ale v Plzni v týmu do devatenácti let. Jak se jeho nečekaný přestup zrodil? Proč mění dres? Na dotazy Deníku odpovídal na píseckém fotbalovém stadionu, kde byl s novými spoluhráči na soustředění.

Pavel Hezoučký sleduje svůj Olešník v krajském přeboru | Foto: Deník / Kamil Jáša

Proč odcházíte ze Sparty právě do Viktorie Plzeň?

Naskytla se možnost do Plzně ze Sparty odejít, dostal jsem od Plzně nabídku, protože jsme neměl smlouvu, tak jsem odešel.

Neměl jste smlouvu? Sparta vám ji nenabídla?

Neprodloužil jsem ji. Nabídku jsem přijal v Plzni, kde jsem v devatenáctce.



Hned jste naskočil do přípravy, je konkrétní trénink v Plzni a v Praze jiný?

Trénuju tady vlastně už od soustředění. To jsem celé absolvoval s novými spoluhráči. Je to tu super.



Super? Je to změna?

Je to jízda. Tréninky jsou jiné než ve Spartě. Zatím jsem spokojený.

Se vším? Žádný problém s přechodem do nového klubu nemáte?

Vůbec ne. S tréninky, se spoluhráči, s kvalitou, se vším jsem spokojený. Nemám nic, na co bych si mohl zatím stěžovat.



V čem konkrétně vidíte mezi Prahou a Plzní po fotbalové stránce největší rozdíl?

Jsou jiné tréninky. Každý trenér má jejich jinou náplň. Jinak ty své tréninky skládá. Má to účel a dostáváme docela zabrat.

Změnu dresu jste tedy před sezonou přivítal?

Zatím určitě ano, myslím, že to je pro mě dobré.



Jak hodnotíte přípravu? Byla v Plzni opravdu náročná a hodně intenzivní?

Ta letní je hodně krátká. Také proto jsme museli hodně pracovat. Než začne soutěž, a na to moc času v létě nebylo, jsme potřebovali nabrat co nejvíc sil. To se, alespoň podle mého názoru, povedlo.

Vyjde vám v průběhu sezony chvilka také na návštěvu rodičů v Olešníku?

Domů se jezdím podívat rád. Ale je to vždy jen na chvíli. Sem do Písku za mnou přijela rodina, tak se také pojedu na chvilku podívat domů. Moc toho ale v sezoně nestihnu.



Působíte tedy v Plzni?

Jsem prakticky jenom tam, s časem to bude těžší a těžší, takže se domů budu dostávat méně a méně.

Začínal jste v Olešníku, pak jste hrál v Dynamu, ve Spartě, podobně jako David Lafata. Mluvili jste spolu?

Samozřejmě vím, že se vrátil do Olešníka, kde hraje krajský přebor, mluvili jsme o tom s mým dědou, který mi hodně fandí, i s Lafim.

Vypadá to, že krajský přebor bude v ročníku 2018/2019 hodně zajímavou soutěží…

To je pravda. Určitě bude. Jsem rád, že se David vrátil domů do Olešníka.

Přitáhne diváky?

Určitě to zvedne úroveň soutěže, v kraji budou na Lafiho chodit lidi.



Zvedla se také výkonnost týmu z Olešníka?

S příchodem Davida určitě. Přeju Olešníku, aby se mu dařilo, aby třeba postoupil do divize.