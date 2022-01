Otázka zněla: "Co se vám líbí na ženském fotbale?"

Oslovili jsme 24 hráčů z nižších soutěží napříč zemí.

Misogynních odpovědí bylo naprosté minimum. Objevilo se i odsouzení Příbrami, jejichž hráč po podobné otázce nedávno poslal ženu k plotně. Ovšem někteří mají za to, že fotbal je sport hlavně pro muže.

Radek Durda, HFK Třebíč

„Ženský fotbal mi nevadí, když mám možnost, rád se na něj podívám. Je to přece jen jiná hra než u mužů, pomalejší, ale dobře se na ni dívá.“

Jan Horáček, Union Děčín

„Ženský fotbal skoro vůbec nesleduji, tak ani nevím, co odpovědět. Vzhledem k tomu, že se mi nedávno narodila dcera, tak přemýšlím, že bych jí na fotbal přihlásil. Pokud by ji to tedy bavilo. Pak bych pravděpodobně začal ženský fotbal více sledovat.“

Miloš Šoustar, FK TJ Radešínská Svratka

„Chodil jsem na něj a docela se mi líbil. Hlavní důvod, proč jsem na něj chodil, byly asi ty ženy. (smích) Bylo se pokaždé na co dívat.“

Petr Seidel, FC Miškovice

„Na ženském fotbale se mi líbí přístup ke hře a celkové nasazení v tomto opačném pohlaví. Mají obrovskou soutěživost, až bych si troufl říct, že ve hře se vydají z posledních sil. Doba pokročila a na ženský fotbal se i já rád podívám. Za mě tedy celkový dojem z ženského fotbalu mám za poslední dva až tři roky velmi pozitivní.“

Jiří Jelínek, SK Olymp Tábor

„Ženský fotbal se mi nelíbí a nesleduju ho. Není tam pohyb ani důraz a na koukání to není moc hezké. Snad jenom na té úplně nejvyšší úrovni. Klidně ať ženy fotbal hrají, ale s mužským fotbalem bych to vůbec nesrovnával. Přijde mi to jako úplně jiný sport, který má společného jen míč, dvě brány a fakt, že se hraje v jedenácti. Pokud by moje dcera chtěla hrát fotbal, tak bych jí v tom nebránil, ale velkou radost bych z toho neměl.“

Tomáš Topič, Rajnochovice

„Ženský fotbal nějak extra nesleduji, ale pár ligových zápasů jsem viděl, když děvčata byla u nás v Rajnochovicích. Líbí se mi, že pořád je tam ta ženskost, byť to některé holky dost přehání a zbytečně si hrají na chlapy, a také soutěživost jako u mužů. I když to musí mít doma těžké s podporou, hlavně v mladém věku. A co se týče chlapů, tak ti se samozřejmě chodí dívat na pěkné holky a srovnání s mužskou kategorií.“

Lubomír Kovařík, Uherský Ostroh

„Ženský fotbal rozděluji na dvě kategorie. První tvoří moje dcera, která hraje za Vlkoš divizi, což je nejnižší soutěž. Tam rozhoduje hlavně to, jak se které družstvo dá dohromady. Kvalita není moc velká, spíš na úrovni okresních žáků. Holky ale hrají pro radost, baví je to, což je hlavní. Proto se taky snažím být v klidu, na dceru moc nekřičet, aby mě neslyšel celý stadion (smích). Ligový fotbal je o něčem jiném. Sleduji hlavně Slovácko. Zajímá mě, kam se tým posunuje, jak se holky vyvíjejí, co má za posily. Dříve byly v Uherském Hradišti tři reprezentantky, teď tam není žádná, což vůbec nechápu. Viděl jsem zápasy Slovácka se Spartou nebo Slavií, což jsou naše nejlepší týmy. Je vidět, že jsou na úrovni. Na ženském fotbale se mi líbí, že se děvčata až tolik nehádají, není tam taková záludnost jako u chlapů, i když tvrdost se taky začíná zvyšovat. Jak se mezi dívkami objeví nějaký Řepka, je zle.“ (úsměv)

Lukáš Polcar, SK Pavlíkov

„Pokud mám čas, rád se zajdu podívat na fotbal našich pavlíkovských děvčat. Vždy je tam dobrá atmosféra a zábava. Líbí se mi, že i přes snahu a nasazení nedochází příliš často k nějakým drsným nebo dokonce zákeřným zákrokům. Je to více gentlemanský fotbal a na mladé lidi se dobře kouká.“

Aleš Šturm, SK Buštěhrad

„Já myslím, že ty ženský… Kdybych proti nějakým hrál, asi bych nasadil těsnou osobní obranu.“

Petr Chaloupka, Kunovice

„Ženský fotbal jsem sledoval dříve, když válela Veronika Hoferková. V té době se jí dařilo, přestoupila do Švédska. Troufám si říct, že ženský fotbal je nyní na vzestupu, a to jak na klubové, tak i reprezentační úrovni. Sledoval jsem nějaké zápasy reprezentace a musím říct, že se ženský fotbal hodně posunul dopředu, viz remíza s Holandskem. Když se podívám na Slovácko, tak se v něm základna dívek od žákovského věku rozrůstá a zájem je stále větší. Rozhodně tak nesouhlasím s fotbalisty Příbrami, že ženy patří k plotně. Ba právě naopak jim přeji, aby zájem o ženský fotbal byl stále větší.“

Roman Střela, Slovan Kladno

„Mně osobně se líbí snad jen pohled na ženské křivky v námi milovaném sportovním oblečení. Ale nevím, zda je to publikovatelné (smích).“

Oldřich Moc, SK Lhota B

„Hráčům z ‘pralesa’ se určitě líbí hlavně ty ženy a elastické dresy. Ne vážně, fotbal je jen jeden a je jedno, jestli ho hrají chlapi, ženy nebo děti. Pokud ho máš rád, neřešíš…“

Jakub Říský, TJ Osek

„Pravidelně ženský fotbal nesleduji, ale jednou jsem se byl podívat v Edenu na duelu Ligy mistrů mezi Slavií a Arsenalem. Všiml jsem si velkého výkonnostního rozdílu, zápas měl jednoznačný průběh. V lize zase jasně kralují slávistky a sparťanky, zatímco ostatní týmy zaostávají. Setkáváme se často s výsledky třeba 15:0, protože konkurence mezi ženskými družstvy není tak velká. Mužské týmy jsou vyrovnanější. Pocházím z Blatné a pamatuji si, že tam hrály ženy druhou ligu. Jako žák jsem si několikrát zahrál proti Petře Divišové, která se stala dvakrát českou fotbalistkou roku a dnes hraje ve Slavii Praha. Myslím ale, že fotbal je především mužský sport. Ženám sluší spíš tenis, na ten se dívám rád.“

Radomil Procházka, TJ Nová Ves

„Pracuji na Dynamu jako kustod a občas mám možnost vidět zápasy našeho klubu. Holky hrají divizi a své soupeřky válcují. V soutěži nemají konkurenci. Taky jsem viděl pár zápasů českých reprezentantek, když hrály u nás na Střeleckém ostrově kvalifikační zápasy a docela se mi to líbilo. Sledoval jsem rovněž jejich tréninky vedené Karlem Radou a holky si počínaly jako profesionálky. I když je to hra spíš pro muže, nejsem žádným odpůrcem ženského fotbalu. Naopak je dobře, že holky hrají.“

Jaromír Vorel, FK Protivín

„Je dobře, že fotbal hrají také ženy. Speciálně ženský fotbal nesleduji, ale pro rozvoj fotbalu je jedině dobře, že se rozšířil i o ženskou kategorii. U nás v Protivíně také fungovalo ženské družstvo a trénoval ho náš brankář Marek Hanus. Holky obvykle hrály před našimi mistráky a pár jejich utkání jsem tak měl možnost vidět. Mně se líbí fotbal na jakékoliv úrovni.“

Ota Matouš, Suchdol nad Lužnicí

„Obvykle ženský fotbal nesleduji, ale koukal jsem na podzimní kvalifikační zápas mezi Češkami a Holanďankami. Docela se mi to líbilo, ale holky mají rezervy v taktickém myšlení. I za stavu 2:1 hrály naše holky nahoru a dolů a v samém závěru si nechaly dát vyrovnávací gól. Dívám se hlavně na reprezentaci a zatím holky nedosáhly na nějaký větší úspěch. Další ženské soutěže sleduji spíš okrajově, ale určitý přehled mám. Znám Dianu Benátovou, která trénuje ženy v Dynamu České Budějovice a vím, že v divizi si počínají výborně a pravděpodobně se jim podaří postoupit výš. Ženský fotbal ale nevyhledávám, když mám čas, jdu se spíš podívat na chlapy. V každém případě je ale dobře, když ženy sportují. Jakýkoliv pohyb je pro ně dobrý, i když fotbal považuji hlavně za mužský sport.“

Michal Havlíček, SK Pernštejn Nedvědice

„Ženský fotbal příliš nesleduji, moc mě neoslovuje. Nikdy jsem nad tím ani nikterak víc nepřemýšlel.“

Jiří Jelínek, FC PBS Velká Bíteš B

„V životě jsem snad ženský fotbal neviděl, ale myslím si, že je dobré, že také holky hrají fotbal.“

Martin Černý, Sokol Moravec

„Líbí se mi ty ženy. (smích) Když třeba úroveň zápasu není extra valná, je se aspoň na co koukat.“

Radek Torba, Slavoj Dubá

„Líbí se mi jejich zápas pro hru. Pak taky to, že to je občas komická podívaná. Jako u nás v okrese. Když jsou pak fotbalistky pohledné, tak je samozřejmě na co koukat.

Jan Broschinský ml., FC Nový Bor

„S ženským fotbalem nemám žádný problém, dokonce jsem se byl jednou podívat na moji kamarádku Lucii Svobodou, což je přítelkyně mého spoluhráče. Bylo to celkem fajn. Ale že bych si v televizi pustil ženský fotbal a někoho tam znal, to zase ne.“

Pavel Doksanský, FK Malšovice

„Líbí se mi, že je ženský fotbal na vzestupu. Je na co koukat. Ať už na holky samotné, nebo na techniku, která vůbec není špatná. Je super, že i naše hráčky se prosazují ve špičkových zahraničních klubech.“

Martin Zoubek, Staré Splavy

„Budu upřímný, ženský fotbal nesleduji. Když se občas podívám v televizi, tak mi to přijde pomalejší a méně dynamičtější. Na druhou stranu se holky neválí jen tak pro nic za nic. Hrají tvrdě, ale fér. Občas jsou k vidění krásné góly. Mají můj respekt. Věřím, že kvalita ženského fotbalu poroste a dostane se více do podvědomí milovníků sportu.“

Jan Běhunek, SK Markvartice

„Ocenil bych větší soutěživost a zápal. Jeden z hlavních faktorů je nejspíš simulování a herecké výkony. Chlapi se tváří, že to bolí. Ženy se tváří, že to nebolí.“

