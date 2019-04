Sehráli jste během týdne tři vítězné duely a vy jste asi jako jediný všechny celé odehrál. A už v sobotu vás čeká těžký zápas v Pardubicích…

Mně to nevadí, spíš jsem rád, že mi trenér dává prostor a že tam nezkouší nikoho jiného. Ale je pravda, že teď v Litoměřicích jsem druhou půli už cítil, že mi pomalu síly začínají odcházet. Jsem však mladý kluk a v Pardubicích mi síly chybět určitě nebudou.

Snadné to však mít nebudete, Pardubice patří ve druhé lize ke špičce.

Toho si jsme dobře vědomi a já si pamatuji, že jsme v Pardubicích s Baníkem nedokázali vyhrát, remizovali jsme tam 0:0. Pardubice mají kvalitní tým a každý rok se pohybují v tabulce kolem třetí čtvrté příčky.



Zmínil jste Baník, odkud jste, ač se říká, že nevstoupíš dvakrát do téže řeky, na hostování do Dynama jste přišel dvakrát po sobě. To se vám tady tak líbí?

Už když jsem tu byl prvně, byl jsem tady strašně spokojen, jak s prostředím, tak zázemím. Navíc se mi docela i dařilo a akorát byla škoda mého zranění. Věděl jsem tudíž, kam jdu, a když mi pan Horejš v létě volal, zda bych sem nechtěl znovu jít, hned jsem řekl, že určitě, že když nedostanu v Baníku šanci, že to bude moje první volba na hostování.



A dá se říct, že ani nelitujete, že k tomu došlo, ne? Mužstvu se daří, vy pravidelně hrajete.

Kdybych řekl, že se mi tu nelíbí, tak bych kecal…

Ve druhé lize jste po vítězství s Ústím šli do čela a David Ledecký si pochvaloval, že na první gól jste mu balon posadil ideálně na hlavu.

Já s asistentem zůstávám po tréninku na hřišti a pilujeme ty centry. Jsem rád, že to teď vyšlo a já ve vápně někoho našel. Byl to důležitý gól, hodně nás uklidnil.



Po víkendu je reprezentační pauza, vy ale místo odpočinku jste spolu se Staňkem dostali pozvánku do jednadvacítky. Těší vás to?

Nominace do jednadvacítky je velká pocta a byl bych rád, kdybych se dostal i na hřiště. Čekají nás dva zápasy o mistrovství Evropy, v tom prvním v San Marinu jsme favority, ale pak přijede Řecko, které je bez ztráty bodu v tabulce první. To bude hodně důležitý zápas.

Ještě předtím vás ale s Dynamem čeká také hodně důležitý zápas v Pardubicích.

Jak už jsem říkal, bude to velice těžký zápas, ale budeme chtít uspět. V Budějovicích se už dlouho mluví o postupu a byl bych moc rád, a to mluvím za celý tým, kdyby to už konečně vyšlo.