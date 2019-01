Devět branek nastříleli fotbalisté Zbrojovky ve třech utkáních zimní Tipsport ligy. I na přípravu slušné číslo. „Do ofenzivy problémy nemáme, jen doufám, že se nás to bude držet. Potřebujeme pracovat na produktivitě směrem k soutěži, protože na podzim nás sráželo, že jsme nedávali branky,“ upozornil brněnský obránce Pavel Eismann.

Pavel Eismann (červená). | Foto: Deník / Attila Racek

Zbrojovka pod koučem Pavlem Šustrem ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE nastupovala se třemi útočníky, ale v zimní přípravě rozestavení mění. „Pracujeme na tom, abychom zrychlili přechodovou fázi, chceme se ve víc hráčích dostávat do vápna. Dařilo se nám to i díky tomu, že jsme změnili rozestavení, hrajeme takřka na dva útočníky, takže je tam víc hráčů,“ přiblížil Šustr po vítězství 3:1 nad slovenskou Nitrou.



V posledním utkání skupiny C zimního turnaje v brněnské Líšni se opět ukázal přínos urostlého Lukáše Magery, který sklepával míče pro navrátilce z hostování Jakuba Přichystala nebo Antonína Růska. „Změna rozestavení neznamená, že chceme hrát jinak, ale že hráči mají trošku jiné úkoly. Hlavně směrem dopředu hrajeme na hrotového a podhrotového útočníka. Chceme být za prvé údernější dopředu a samozřejmě při defenzivě se zapojuje daleko víc hráčů než předtím,“ vysvětlil trenér.

Aktivní Přichystal si proti Nitře došel pro penaltový faul a vykoledoval si také vyloučení slovenského zadáka Richarda Križana.

Kouč momentálně šije herní styl podle typologie fotbalistů, které má v kádru. „Myslím, že nám to sedí. Problémy jsme měli v záložní trojici, teď hrajeme na čtyři záložníky, kteří to takticky zvládají líp. Jsme lepší v obranné fázi,“ líčil Šustr.

Růsek musí na operaci

Útočník brněnské Zbrojovky Antonín Růsek zamíří ve čtvrtek na operaci. V sobotním utkání Tipsport ligy proti slovenské Nitře si v souboji nešťastně zlomil záprstní kůstku. Přijde tak o herní soustředění na Maltě, kam druholigové mužstvo odlétá v pátek. Po operaci čeká devatenáctiletého forvarda nanejvýš týdenní tréninková pauza.



Dosavadní vystoupení v Tipsport lize hyzdí jeho svěřencům pouze ukazatel obdržených gólů, zvlášť když ze sedmi zásahů do brněnské sítě čtyři poslalo Táborsko. „Propadali jsme po stranách hřiště a góly jsme dostali z malého vápna, kde jsme hráče nedobrali. To se nesmí stávat,“ zlobil se brněnský záložník Ladislav Krejčí.



Proti Jihočechům fotbalisté Zbrojovky nastoupili až příliš ležérně, zároveň však duel ukázal nedostatky v defenzivě. „Ten zápas se nám nepovedl, taky jsme si ho důsledně vyříkali a doufám, že už se to nebude opakovat,“ burcoval Eismann.



Jihomoravané se právě na organizaci hry zaměřují v množství taktických tréninků. „Pracujeme na odstranění spousty věcí, hlavně v defenzivě. Je důležité nedostat gól, protože věřím, že vždycky nějaký vstřelíme,“ sdělil čtyřiatřicetiletý zadák.



Právě na něm jako nejzkušenějším obránci leží dirigentská role. „Je potřeba, abychom my starší hru zezadu dirigovali. Jsme poslední a vidíme hru nejlíp. Záleží hodně na komunikaci a je jedno, jestli jste pravý či levý bek. Mluvit na hráče před sebou má celá obrana, je to hrozně důležité pro středovou řadu i útočníky,“ řekl Eismann.



Zadákům už nepomáhá z branky zkušený Dušan Melichárek, jehož mezi tyčemi nahrazuje mladý Pavel Halouska. „Dušan byl hodně komunikativní, Pavel se to učí. Věřím, že se do toho rychle dostane a bude nám pomáhat stejně jako Dušan,“ doplnil obránce, který neúnavně podporuje ofenzivu. „Mám to u lajny rád. Běhat nahoru dolů je můj styl,“ usmál se Eismann.