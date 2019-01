Karviná – Proti Slavii nebyl a na nejbližší zápas v Mladé Boleslavi nebude rovněž. Ofenzivní záložník MFK Karviná Adriel D'Avila Ba Loua totiž momentálně pobývá v Africe.

Ba Loua sedí nyní v Africe, kde vyřizuje pracovní vízum pro pobyt v zemích EU. | Foto: Ivo Dudek

Čeká tam na prodloužení pracovního víza, neboť to původní bylo krátkodobé a skončilo mu v polovině listopadu.

Ba Loua odcestoval hned po domácím utkání s pražskou Spartou (1:3), které se hrálo 10. listopadu, domů, aby si vyřídil nezbytné náležitosti k udělení dlouhodobého víza. Bez něj zpět do Evropy nemůže.

Přitom v Karviné se stal nepostradatelným článkem základní sestavy a oblíbencem místních fanoušků.

Dvaadvacetiletý fotbalista z Pobřeží slonoviny musel domů už podruhé. Poprvé to bylo na konci června v půlce letní přípravy, podruhé před pár dny. „Věříme, že se vrátí co nejdříve a pomůže nám ve zbytku podzimní části. Jakmile bude mít vízum v ruce, sedne na letadlo a přiletí,“ informoval sportovní ředitel MFK Karviná Lubomír Vlk. Dřív než za 10 dní to ale prý nebude.