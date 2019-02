Ačkoliv mají v září velmi náročný program, tak stejně fotbalový Šluknov na začátku sezóny válí. První čtyři zápasy v I. B třídě vyhrál, vše navíc při impozantním skóre 18:1.

ALEŠ GALL, šluknovský trenér, může být spokojený. | Foto: Dušan Blanár

Navíc v prvním kole krajského poháru vyřadil vedoucí tým krajského přeboru z Vilémova. „Vyhýbají se nám zranění, zvýšila se konkurence v týmu. Všechno zatím klape,“ říká spokojený trenér Aleš Gall.

Naposledy jste zvládl šlágr na „specifickém“ hřišti v Hostovicích.

Museli jsme kvůli terénu hrát více z obrany a na pět záložníků. Kuba Ćurgali nás dostal do vedení. Po změně stran jsme hráli na tři útočníky. Když se prosadil individuálně Emil Mikula, bylo rozhodnuto. Vyhráli jsme zaslouženě.

Čtyři zápasy, čtyři výhry, impozantní skóre. Všechno je zatím ideální, ne?

Určitě. Vyhýbají se nám zranění, zvýšila se konkurence v týmu. Všechno zatím klape. Snad to takhle půjde dál.

Daří se vám v obraně. Minulou sezónu jste po čtyřech zápasech inkasovali desetkrát. Nyní jste dostali zatím pouze jednu branku.

V obraně hrají mladí kluci. Ale hlavně se do brány vrátil zkušený Petr Janda, který má svou kvalitu. A defenzivu si dobře diriguje. Máme rychlé a důrazné obránce. Samozřejmě je dobře, že málo inkasujeme.

Kdo bude pro vás největším konkurentem v boji o postup?

Myslím si, že fotbalově bude na stejné úrovni Chlumec. A možná Meziboří, které má ve svém kádru řadu zkušených fotbalistů.

Ve středu hrajete druhé kolo poháru v Děčíně proti Unionu. Jaké máte cíle v této soutěži?

Je to pro nás už druhý náročný anglický týden v řadě. Ale i tak bychom chtěli postoupit a dojít v poháru co nejdál.

Vaši fanoušci jsou už dlouhodobě skvělí. Ale letos vás podporují ještě ve větším počtu.

Je to perfektní, možná je to pro naše výkony klíčový faktor. Na fotbal začali chodit lidi, co dříve nechodili. Naše domácí zápasy mají fantastickou kulisu.

Fanoušci vás podporují i venku.

Když hrajeme venku, moc lidí tam není. Takže stačí, když přijede třeba dvanáct fanoušků ze Šluknova. Mají bubny a klukům se hned hraje jinak.