Obránce Řepova Pavel Obrázek neměl vůbec na zápas 17. kola okresního přeboru vůbec s týmem odcestovat. „Mám problémy s tříslem, ale ráno jsem zjistil, že nejsou lidi a že budu muset jet pomoct. Trenérovi jsem ale hned říkal, že se budu maximálně motat v útoku, že na bránění to nevidím,“ začíná vyprávět svou víkendovou story nakonec nečekaný kanonýr posledního kola.

„Spoluhráči měli povel, ať to kopou jenom na mě, a já že to budu uklízet,“ vypráví dál, pro zápas v Doubravě, řepovský „útočník“. Ten na hrotu nahradil druhého nejlepšího kanonýra soutěže Václava Kohouta, který dostal volno a využil prodlouženého víkendu k rekreaci. A v osobě Pavla Obrázka našel zdatného zástupce. Ten se totiž svými góly v 5., 7., 23. a 55. minutě podílel na vysoké výhře favorita 8:1 hned čtyřmi zásahy.

V dosavadním průběhu sezony se prozatím prosadil právě čtyřikrát, takže v Doubravě svůj střelecký účet této sezony hned zdvojnásobil. „Čtyři góly v jednom zápase jsem dal naposledy asi někdy v minižákách,“ směje se Obrázek, kterému se na hrotu útoku zalíbilo: „Asi řeknu trenérovi, že do obrany už nejdu.“ Po hodině hry mohl už tříslu ulevit a jít z placu. Na hrot útoku se místo něj postavil náhradní brankář Simeon Pap. „Já chtěl střídat už v poločase, ale trenér mi řekl, že budu moct, až po čtvrtém gólu,“ směje se šestadvacetiletý odchovanec luštěnické kopané.

Právě brzký hattrick i podle jeho slov Doubravu v zápase desátého s prvním položil: „Oni měli také dost šancí, ale Pepovi Nedošetkovi míč vždycky na nerovném povrchu ujel. Celkově bylo v zápase hodně šancí, ale my jsme je na rozdíl od Jizeranu proměňovali.“ Řepov tak i nadále kráčí jarem bez ztráty kytičky a drží si před druhou rezervou Benátek tříbodový náskok. „Bylo by hezké to dotáhnout, ale ještě nás čeká hodně zápasů s těžkými soupeři,“ dodává Obrázek.

