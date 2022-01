Podle jejího zápisu mělo jít ve všech případech o neoprávněný start hráče Reného Mateje a následnou kontumaci těch zápasů, do kterých tento hráč nastoupil. Podle neoficiálních zpráv však nemělo jít o start hráče „na černo“, ale spíše o administrativní chybu. „Nechceme zatím do uzavření celého případu celou situaci komentovat, ještě zvažujeme, jaké další kroky případně jako klub podnikneme,“ řekl Boleslavskému deníku funkcionář novoveského klubu Petr Janda.

Pokud by rozhodnutí disciplinárky, proti němuž se může klub ještě podle platných řádů fotbalové asociace odvolat k okresnímu výkonnému výboru, vstoupilo v platnost, znamenalo by to pro fotbalisty Nové Vsi v podstatě jistotu sestupu do čtvrté třídy. Připomeňme totiž, že po letošní sezoně dojde právě ve III. třetích třídách k reorganizaci a dvě dvanáctičlenné skupiny se spojí v jednu čtrnáctičlennou. Zbytek týmů, a půjde zhruba o desítku, sestoupí do čtvrté třídy.

V šesti inkriminovaných zápasech Ranka brala hned sedm bodů za dvě výhry a jednu remízu, tři zápasy pak prohrála. Právě o sedm bodů v tabulce, pokud rozhodnutí disciplinárky vstoupí v platnost, nyní přijde a tři její soupeři naopak body získají. O tři body si polepší Jivina a Katusice, které Nová Ves porazila poměrem 4:3 respektive 4:1. Dva body pak přistanou na kontě Kláštera, který s Rankou remizoval 5:5. Všechna tři zmiňovaná utkání budou kontumována výsledkem 0:3 v neprospěch Nové Vsi. Zbylé tři zápasy Novoveští prohráli – 4:8 s béčkem Bakova, 2:11 s Židněvsí a 0:9 s boleslavským SKP. Jelikož je výsledek dosažený na hřišti vyšší než případný kontumační stav, zůstává v tabulce evidovaný tento.

Jak by se případné změny odrazily v tabulce? Ranka by spadla po odečtení sedmi bodů z desátého místa na jedenácté se čtyřmi body na kontě. Na bezpečné sedmé místo, zajišťující s největší pravděpodobností záchranu ve druhé nejvyšší okresní soutěži, by tak místo pěti bodů ztrácela drakonických dvanáct. Ve vyrovnané tabulce by poskočila Jivina, která by šla z průběžného šestého místa rovnou na třetí. Katusice by šly o bod před boleslavský Sporting na klíčové sedmé místo, Klášter by sice zůstal devátý, ale byl by na jeden bod nalepený za zmiňovaným týmem z Astonky.

Disciplinární komise s kontumací zápasů zároveň rozhodla také o pokutě tří tisíc korun pro Novou Ves, hráč René Matej pak vyfasoval ještě šestizápasový distanc.