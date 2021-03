Před volbou byli oba kandidáti sebevědomí, měli přislíbenou podporu od určité části okresních klubů. Na volební valnou hromadu se nakonec dostavili téměř všichni zástupci – ze 44 klubů své delegáty na valné hromadě mělo hned třiačtyřicet, zastoupen nebyl jen Sokol Struhy.

Samotná volba byla velmi těsná. Martin Vlk dostal 20 hlasů, Tomáš Ježek o tři více.

„Samozřejmě mě výsledky volby potěšily. Ale jak jsem říkal, není to o Ježkovi nebo o Vlkovi, je to o týmu lidí, který bude na svazu pracovat. A ten je podle mě zvolen dobře,“ řekl k výsledkům nově zvolený předseda Tomáš Ježek. Jaké budou jeho první kroky v nové funkci? „Musíme samozřejmě jako první rozdělit práci, co bude mít kdo na starost. A pak také zajistit lidi do svazových komisí, které nejsou volené,“ prohlásil nový šéf okresního fotbalu.

Po oznámení výsledků stáhli své kandidatury do výkonného výboru stávající členové Michal Tylchert, Jaroslav Houžvic a Vlastimil Martinec. O čtyři místa ve VV se tedy ucházelo sedmero kandidátů. V prvním kole byli zvoleni Ondřej Pechanec a Miroslav Boček, ve druhém potom Milan Karásek a Libor Novák. Právě dosavadní sekretář OFS Pechanec je nakonec jediným, kdo ze stávajícího vedení okresního fotbalu zůstal.

Do revizní komise byli potom v prvním kole zvoleni Jiří Horák a Marta Kůrková, ve druhém kole Libor Dlask.

Tomáš Ježek nezapomněl připomenout, čemu se chce nové vedení okresního fotbalu na začátek věnovat: „Určitě chceme zlepšit komunikaci s kluby. Webové stránky okresního svazu jsou podle mě nutností. A pak je naší prioritou samozřejmě mládež.“ Do úřadu však nastupuje v pro sport nepříznivé době. „Jarní část sezony? Bohužel to nevidím moc dobře,“ dodal nový předseda Okresního fotbalového svazu Mladá Boleslav.

Odstupující předseda Martin Vlk závěrem valné hromady prohlásil: „Děkuji všem za pohodový průběh schůze. Blahopřeji nově zvoleným členům výkonného výboru. Chci také poděkovat klubům za podporu za celých dvanáct let. Chtěli jste změnu a budoucnost ukáže, zda jste zvolili správně. Odcházím se vztyčenou hlavou.“ Ani on ale z fotbalu úplně nezmizí – bude nadále působit jako delegát fotbalových soutěží.