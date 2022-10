Ve Zdětíně, kde hostovalo Krnsko, padla jediná branka. Nejtěsnější výhru domácímu celku zařídil gólem z 67. minuty Josef Pluhař. A to i přes skutečnost, že Zdětínští hráli od 38. minuty o deseti bez vyloučeného Kryštofa Vaňouska. Ten vrazil rukama do protihráče a od rozhodčího Wolfa viděl červenou kartu.

Ta byla v akci ještě v 62. minutě. Avšak za dosti bizarních okolností. Viděl ji totiž Jan Novák, vedený ve zmíněném dokumentu jako člen realizačního týmu hostů, konkrétně jakožto jeho zdravotník. Podle zprávy rozhodčího se ale Novák nezdržoval v technické zóně Krnska, nýbrž na druhé straně u tribuny mezi diváky. Tam se měl dostat podle zápisu o utkání do strkanice mezi hostujícími fanoušky s pořadateli. Mělo jí o reakci na ostrý faul na jednoho z hostujících plejerů. „Tato situace vyvolala šarvátku mezi diváky,“ píše dále hlavní rozhodčí utkání. A jelikož byl Jan Novák veden jako účastník zápasu inkasoval červenou kartu.

„Já jsem mu hned po zápase vynadal, že co tam blázní, ale přišli za mnou domácí diváci, že naopak on byl tím, kdo naše vlastní diváky uklidňoval. Červená pak byla skutečně za fakt, že byl mimo technickou zónu,“ vnáší světlo do celé kauzy předseda FK Krnsko Petr Tvaroh.

Další parádní přestřelka se narodila v zápase Kropáčovy Vrutice. Tentokrát to bylo jedenáct branek, a hlavně závěr jejího mače v Řepově byl totálně strhující. Minutu před vypršením devadesáti minut se za stavu 4:4 postavil k přímému kopu Martin Korec a poslal hosty precizní střelou do vedení 5:4. Domácí se ale nevzdali a předvedli ještě nebývalý obrat. Ve druhé minutě nastavení nejprve vyrovnal Libor Cepka a o tři minuty později urval všechny body pro Řepov Ondřej Siřínek.

Okresní přebor

10. kolo: Čejetice – Březno 1:2 (45.+2 Truksa – 42. Merkl, 62. Strnad), Akuma – Kosořice 3:3 (27. Nevdašov, 47. Mlynka, 84. Král – 17. Krejcar, 22. Malík, 65. Řehák), Bělá – Kostelní Hlavno 6:0 (8. a 43. M. Toman, 50. a 79. Jirdásek, 19. Volf, 85. J. Toman), Zdětín – Krnsko 1:0 (67. Pluhař), Řepov – Kropáčova Vrutice 6:5 (32. a 37. Tumlíř, 65. a 90.+3 Cepka, 47. Havlát, 90.+5 Siřínek – 3. a 53. V. Krompaský, 78. a 89. M. Korec, 43. vlastní), SKP – Kněžmost 2:2 (28. Gába, 56. Losík – 50. Rychtr, 53. Sedláček).