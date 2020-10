S počínáním áčka jsou samozřejmě ve Zdětíně spokojení. „Cíle byly takové, že se chceme pohybovat v horní části tabulky, což se daří. Limitovala nás zranění několika hráčů, ale přesto se dělaly body a výhled na jaro vypadá dobře. Pokud situace dovolí a bude se hrát, budeme chtít i na jaře bojovat o první místo,“ hlásí předseda klubu Miroslav Šona. Zároveň říká, že postup není vyloženě cílem, ale kdyby se to povedlo, tak si ve Zdětíně posun výš asi nenechají ujít.

V době přerušení je Zdětín na čele přeboru, vede o bod před Kropáčovou Vruticí. Co při pohledu na tabulku zaujme nejvíc? Po osmi zápasech má lídr soutěže skóre jen 15:8. Jeho utkání jsou tedy na branky poměrně chudá.

Pevná obrana je zdětínskou prioritou. „Kádr máme postavený tak, že je směrem dozadu hodně stabilizovaný. Soustředíme se na obranu, náš systém je založený na defenzivě, hře odzadu a napadání,“ popisuje Šona. Slabší ofenzivní produkci vysvětluje tím, že útočník Štěpán Krýda se už ve druhém kole zranil a nikdo jej nedokázal patřičně nahradit.

To s rezervou mají Zdětínští úplně jiné starosti. Po posunu z nejnižší soutěže se zařadila do III. třídy B, kde je zatím poslední se čtyřmi body. „Ale není tam velká ztráta. Stačí dvě výhry a hned je to posun o pár míst nahoru,“ říká předseda klubu. Zdětín rozhodně nic nevzdává.

Největší bolestí rezervního týmu je slabší fyzická připravenost. „Nedaří se nám dotahovat zápasy do konce. Máme vždycky silné první poločasy, ale bohužel ve druhých poločasech ztrácíme. Hodně gólů dostáváme od 60. minuty dál,“ líčí Miroslav Šona a dodává, že silné týmy jako Bezno nebo Ledce jsou na tom fyzicky i herně lépe, takže je těžké jim konkurovat.

Přesto jsou ale ve Zdětíně rádi, že mohou s béčkem hrát třetí třídu. Hráči rezervy jsou díky tomu nastavení na podobnou úroveň jako první tým a v případě potřeby mohou sestavu áčka doplnit.

Aktuálně mají ale ve Zdětíně od fotbalu úplně volno. „Kolem Zdětína to s nemocností není dobré, takže jsme rozhodli, že čtrnáct dní bude pauza. Ani individuální plány hráči nedostali, i když jim samozřejmě nezakazujeme trénovat z vlastní vůle,“ uzavírá předseda klubu Miroslav Šona.