V tomto přestupním okně však byl po dvou turbulentních letech na Mladoboleslavsku poměrně velký klid.

Nejzajímavější jméno ulovilo mladoboleslavské SKP, který si z Dobrovice pořídilo borce s ligovými zkušenostmi Jiřího Gábu. Velmi zajímavý je pak po roce návrat Antonína Kiceluka z Kosmonos do Pěčic.

Očekávaný exodus se pak koná právě z dobrovického áčka: Volf jde do Přepeř, Bernát do Turnova a Petlička si zakope v Nespekách. Daniela Říhu si vzali z Hradiště Kosmonosští, naopak z nich míří na Klášter Jan Čermák.

Pohyb je pak zaznamenán u zkušených borců – Ondřej Murárik jde z Horek do Picavy, Milan Hadvád z Nové Vsi do Židněvsi, Radek Tůma vymění Akumu za Katusice a z rychnovské Lukavice se do domácího okresu vrací útočník David Boško. Ten si na podzim zahraje B třídu v Bakově.