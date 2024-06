Ještě před koncem soutěží poprvé končí okno volných přestupů. Možnost změnit klub bez souhlasu toho mateřského za tabulkové odstupné využilo v lhůtě zkrácené letos z rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace ČR ze dvaceti na čtrnáct dnů tentokrát velmi malé množství hráčů ve věku od 18 let na Mladoboleslavsku.

Několik hodin před koncem letošního termínu byl na virtuálním trhu informačního systému v podstatě klid. Dres bude měnit aktuálně třináctka plejerů. Ti jsou navíc rozprostřeni do více klubů, z žádného neodchází více jak dvojice hráčů.

Nejzajímavější jméno ulovil Bakov, který přivádí do příští sezony střelce Tomáše Čakrta z Kropáčovky. Tým od Jizery naopak opouští brankář Jakub Kroupa, který se stěhuje do Kláštera.

Kosmonosy opouští Michal Pažout mířící do Všestud, naopak na kopeček nově zavítá doposud horecký Ondřej Šimek. Dvě ztráty pak hlásí Rejšice – Martin Sabol odchází do Milovic, Vojtěch Zvěřina pak do Jabkenic. Stejným směrem pak putuje Josef Firický z Krnska.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Bílek zoom_in Výběr volných přestupů na Mladoboleslavsku v červnu 2024